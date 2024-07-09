Простой рецепт красной рыбы в духовке

Красная рыба в духовке: простой рецепт лосося с лимоном и специями
Красная рыба — очень полезный и вкусный продукт. Как приготовить ее быстро и просто дома? Попробуйте запечь филе лосося в духовке. Приводим простой рецепт, с которым справится даже начинающий кулинар.
Ингредиенты
- Филе лосося (можно взять другую красную рыбу) — 500 г;
- Лимон — 1 шт;
- Оливковое масло — 2 ст. л;
- Соль, приправы, перец — по вкусу;
- Зелень — на украшения.
Способ приготовления
Выложите филе лосося в форму с пергаментом.
Полейте филе оливковым маслом.
Добавьте соль, перец, любую приправу для лосося.
Отправьте ингредиенты в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов. Пусть лосось останется там на 20–25 минут.
Когда это время закончится, оставьте рыбу еще минут на 10 в выключенной духовке, чтобы она дошла.
Подавайте, украсив блюдо зеленью и лимоном по вкусу.
Вот полезная информация о лососе в духовке:
- Калорийность — 140 ккал на 100 г;
- Время приготовления — около 40 минут.
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