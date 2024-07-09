Рецепт вкусного варенья из малины

Варенье из малины — полезный продукт, который повышает иммунитет, улучшает состояние кожи. Еще его рекомендуют есть при простуде. Как приготовить дома варенье из малины? Посмотрите наш легкий рецепт.

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Ингредиенты

Свежая или замороженная малина — 500 г;

Сахарный песок — 300 г;

Лимон — половинка;

Ваниль (по желанию).

Способ приготовления

Подготовьте ягоды, как следует промойте их.

Отправьте малину в подходящую емкость (например, кастрюлю) и добавьте сахар.

Выжмите сок из половины лимона в ту же кастрюлю. Если хотите, чтобы у варенья был приятный аромат, добавьте ваниль.

Отправьте емкость на плиту. Варите на среднем огне. Доведите ягоды до кипения. Не забывайте помешивать: нужно, чтобы масса стало однородной, сахар растворился.

Когда это произойдет, убавьте огонь. Варите варенье еще примерно полчаса на слабом огне, иногда помешивая.

Чтобы проверить, готово ли блюдо, положите небольшое количество варенья на тарелку и остудите. Если масса застывает и не растекается, значит, все приготовилось.

Варенье с малиной можно затем залить в стерилизованные банки и оставить на зиму.

Вот ваш рецепт варенья с малиной! Наслаждайтесь этим ароматным лакомством.

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