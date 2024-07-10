Идеальный салат для любого застолья

Ни одно застолье не обходится без салатов. Опытные хозяйки знают, что помимо оливье и селедки под шубой существует множество других вариантов салатов. Вот один из них: готовится на основе сухариков и курицы.

Вам понадобятся три-четыре ломтика белого хлеба, 300 граммов отварной куриной грудки, 100 граммов сыра, 200 граммов помидоров, небольшой пучок листьев салата, две столовой ложки майонеза, 1/2 чайной ложки французской горчицы, 1/3 чайной ложки сушеного базилика, масло для жарки и соль.

Нарежьте хлеб кубиками и выложите их на противень, сбрызните маслом, слегка посыпьте солью и сушеным базиликом. Затем поместите в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 10–15 минут. Готовьте, пока сухари не подрумянятся.

Листья салата нарвите на полоски, а курицу, помидор и сыр нарежьте кубиками. Смешайте все ингредиенты.

Для соуса смешайте майонез и горчицу. Заправьте салат получившейся смесью и перед подачей посыпьте хрустящими домашними сухариками.

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