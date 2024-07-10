Как разнообразить рацион: эксперты назвали лучшие гарниры к рыбе

Булгур - крупа из цельной пшеницы с ореховым привкусом. Продукт богат витаминами группы В, магнием и калием, фосфором и клетчаткой. Его можно подать к любому виду рыбы, предварительно добавив помидоры, шпинат или болгарский перец.

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Еще один удачный гарнир - кускус. Это переработанная пшеничная крупа. Кускус по вкусу нейтрален и легок в приготовлении - достаточно просто залить кипятком и добавить специи. Воздушный гарнир богат селеном, что очень важно для сердечно-сосудистой и репродуктивной систем.

Прекрасно подходят к рыбе овощи. Спаржа и кукуруза, брюссельская капуста и фасоль, болгарский перец и горошек, баклажаны и кабачки, лук и морковь как нельзя лучше дополнят блюдо. Их можно запечь и протушить, а также обжарить в соевом или устричном соусе, добавив при этом чеснок или имбирь.

Эксперты также отмечают гарнир из запеченной цветной капусты или пюре из зеленого горошка и мяты.

Также идеальным дополнением к блюду можно по праву назвать летний овощной салат, сообщает портал "Здоровое питание".

Ранее эксперты из Роспотребнадзора рассказали о принципах средиземноморской диеты.