Рецепт сытной гороховой каши

Рецепт горошницы — сытной постной гороховой каши
Гороховая каша отлично утоляет голод и богата микроэлементами. Делимся простым пошаговым рецептом домашней горошницы.
Ингредиенты
- горох — 300 г;
- вода — 900 мл;
- лавровый лист — 2 шт. по желанию;
- растительное масло — 2 ст. л. по желанию;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
Промойте горох, засыпьте в кастрюлю, залейте 3 стаканами воды и оставьте на 10–12 часов. За это время горох размякнет и разбухнет.
Слейте воду, пересыпьте горох в сотейник или кастрюлю для варки. Залейте 900 мл воды, при желании добавьте лаврушку, доведите до кипения.
Варите на слабом огне 1–1,5 часа. В процессе снимайте пену и при необходимости подливайте немного воды. Готовьте до желаемой консистенции: чем дольше варится каша, тем мягче и однороднее она становится.
Вытащите лавровые листья. Влейте масло (если хотите) и посолите по вкусу, перемешайте.
Горошница готова!
- калорийность — 120 ккал;
- время приготовления — 14 часов (с замачиванием).
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