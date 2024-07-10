Яйца в морозилке — зачем это делают опытные хозяйки

Многие домохозяйки не знают, зачем замораживать куриные яйца. Однако это может быть действительно полезно.

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Чтобы порадовать домашних необычным завтраком, достаточно убрать несколько яиц в морозильную камеру на пару часов. После этого они легко чистятся от скорлупы. Затем нужно взять острый нож и нарезать яйца поперек на пластинки.

Далее нужно разогреть сковороду с маслом и выложить на нее ломтики яиц. Жарим как обычную яичницу. В качестве украшения можно выложить сыр или зелень.

В результате из одного яйца получится пять-шесть мини-яичниц, в каждой из которых будет присутствовать белок и желток. Такие яичницы удобно класть на бутерброды.

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