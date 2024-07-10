Простой рецепт арбузного варенья из мякоти

Арбузное варенье — это кусочек лета, которым можно наслаждаться зимними вечерами. Рассказываем, как приготовить варенье из арбузной мякоти по простому рецепту.

Ингредиенты

арбуз (мякоть) — 1 кг;

сахар — ½ кг;

корица — щепотка (по желанию).

Способ приготовления

Нарежьте мякоть арбуза брусками по 2–3 см. Удалите косточки. Выложите кусочки в глубокую емкость для варки, засыпьте сахаром и оставьте на 2–3 часа.

Поставьте арбуз на огонь, доведите до кипения и варите 5 минут. Затем дайте ему полностью остыть, снова доведите до кипения и варите еще 5 минут. Повторите эту процедуру в третий раз. Чтобы консистенция вышла более густой, держите варенье на огне чуть дольше, помешивая в процессе.

Разлейте варенье по стерилизованным банкам и плотно закройте крышками.

Арбузное варенье готово! Подавайте к столу после остывания либо храните в холодильнике.