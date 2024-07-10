Простой рецепт арбузного варенья из мякоти
Арбузное варенье — это кусочек лета, которым можно наслаждаться зимними вечерами. Рассказываем, как приготовить варенье из арбузной мякоти по простому рецепту.
Ингредиенты
- арбуз (мякоть) — 1 кг;
- сахар — ½ кг;
- корица — щепотка (по желанию).
Способ приготовления
Нарежьте мякоть арбуза брусками по 2–3 см. Удалите косточки. Выложите кусочки в глубокую емкость для варки, засыпьте сахаром и оставьте на 2–3 часа.
Поставьте арбуз на огонь, доведите до кипения и варите 5 минут. Затем дайте ему полностью остыть, снова доведите до кипения и варите еще 5 минут. Повторите эту процедуру в третий раз. Чтобы консистенция вышла более густой, держите варенье на огне чуть дольше, помешивая в процессе.
Разлейте варенье по стерилизованным банкам и плотно закройте крышками.
Арбузное варенье готово! Подавайте к столу после остывания либо храните в холодильнике.