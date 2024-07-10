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Рецепт салата из свежих шампиньонов: полезно и быстро

Помимо салатов из свежих овощей, чтобы разнообразить летнее меню, можно приготовить легкий салат из сырых шампиньонов по очень простому рецепту.

Рецепт салата из свежих шампиньонов: полезно и быстро
© РИА Новости

Ингредиенты:

  • свежие шампиньоны — 20 шт. средних;
  • укроп, петрушка, зеленый лук, кинза — по вкусу;
  • греческий йогурт — 250 г;
  • соль, перец — по вкусу.

Грибы промыть, отделить ножки от шляпок. Шляпки разрезать на 4 части, ножки — пополам. Свежий укроп, петрушку, кинзу и зеленый лук промыть, обсушить и мелко покрошить ножом. Чтобы салат был более сочным, зелень можно перетереть с солью. Затем смешать с грибами, поперчить и заправить греческим йогуртом или нежирной сметаной. Салат готов!

Для придания ему пикантного вкуса можно добавить немного столового уксуса.

  • Калорийность на 100 г: 34,85 ккал.
  • БЖУ: 4,37/1,4/0,95.
  • Время приготовления салата из свежих шампиньонов: 10 минут.
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