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Пряники: готовим вкусное лакомство дома

Пряники — традиционное русское кондитерское изделие. Их изготавливают еще с IX века. С тех пор появилось много региональных версий этого лакомства. Рассказываем, как приготовить пряники дома, делимся простым рецептом.

Пряники: готовим вкусное лакомство дома
© РИА Новости

Ингредиенты

  • Молоко — 200 мл
  • Масло сливочное — 30 г
  • Сахарный песок — 200 г
  • Белок куриного яйца — 1 шт.
  • Какао — 50 г
  • Соль — 1/3 ч. л.
  • Мука — 300 г
  • Разрыхлитель — 1 пакетик
  • Корица — 1 ч. л.
  • Кардамон — 1/3 ч. л.
  • Имбирь — 1/3 ч. л.
  • Сахарная пудра — 150 г
  • Яичный белок — 1 шт.
  • Ванилин — небольшая щепотка
  • Лимонный сок — 2 ч. л.

Способ приготовления

  1. В подходящей емкости (например, сотейнике) соедините молоко, сливочное масло, сахарный песок, соль, корицу, кардамон и имбирь. Нагрейте на среднем огне, чтобы ингредиенты растворились. Не доводите смесь до кипения!
  2. Смешайте муку, какао и разрыхлитель теста, просейте их в горячую смесь. Замесите тесто. Оно должно получиться липким, но держать форму.
  3. Присыпьте рабочую поверхность мукой, выложите тесто из кастрюли и также присыпьте мукой. Раскатайте тесто в пласт толщиной около сантиметра.
  4. Вырежьте пряники формочкой и выложите на противень, застеленный пергаментом или бумагой для выпечки.
  5. Выпекайте пряники 10 минут при температуре 180 градусов. Готовность проверьте зубочисткой — она должна быть сухой.
  6. Дайте пряникам остыть.
  7. Для глазури взбейте яичный белок, сахарную пудру, ванилин и лимонный сок до получения однородной массы.
  8. Покройте пряники глазурью и дайте ей застыть.

Вот дополнительная информация о блюде:

  • калорийность — 300 ккал на 100 г;
  • время приготовления — около 1 часа.