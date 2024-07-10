Пряники: готовим вкусное лакомство дома
Пряники — традиционное русское кондитерское изделие. Их изготавливают еще с IX века. С тех пор появилось много региональных версий этого лакомства. Рассказываем, как приготовить пряники дома, делимся простым рецептом.
Ингредиенты
- Молоко — 200 мл
- Масло сливочное — 30 г
- Сахарный песок — 200 г
- Белок куриного яйца — 1 шт.
- Какао — 50 г
- Соль — 1/3 ч. л.
- Мука — 300 г
- Разрыхлитель — 1 пакетик
- Корица — 1 ч. л.
- Кардамон — 1/3 ч. л.
- Имбирь — 1/3 ч. л.
- Сахарная пудра — 150 г
- Яичный белок — 1 шт.
- Ванилин — небольшая щепотка
- Лимонный сок — 2 ч. л.
Способ приготовления
- В подходящей емкости (например, сотейнике) соедините молоко, сливочное масло, сахарный песок, соль, корицу, кардамон и имбирь. Нагрейте на среднем огне, чтобы ингредиенты растворились. Не доводите смесь до кипения!
- Смешайте муку, какао и разрыхлитель теста, просейте их в горячую смесь. Замесите тесто. Оно должно получиться липким, но держать форму.
- Присыпьте рабочую поверхность мукой, выложите тесто из кастрюли и также присыпьте мукой. Раскатайте тесто в пласт толщиной около сантиметра.
- Вырежьте пряники формочкой и выложите на противень, застеленный пергаментом или бумагой для выпечки.
- Выпекайте пряники 10 минут при температуре 180 градусов. Готовность проверьте зубочисткой — она должна быть сухой.
- Дайте пряникам остыть.
- Для глазури взбейте яичный белок, сахарную пудру, ванилин и лимонный сок до получения однородной массы.
- Покройте пряники глазурью и дайте ей застыть.
Вот дополнительная информация о блюде:
- калорийность — 300 ккал на 100 г;
- время приготовления — около 1 часа.