Пряники: готовим вкусное лакомство дома

Пряники — традиционное русское кондитерское изделие. Их изготавливают еще с IX века. С тех пор появилось много региональных версий этого лакомства. Рассказываем, как приготовить пряники дома, делимся простым рецептом.

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Ингредиенты

Молоко — 200 мл

Масло сливочное — 30 г

Сахарный песок — 200 г

Белок куриного яйца — 1 шт.

Какао — 50 г

Соль — 1/3 ч. л.

Мука — 300 г

Разрыхлитель — 1 пакетик

Корица — 1 ч. л.

Кардамон — 1/3 ч. л.

Имбирь — 1/3 ч. л.

Сахарная пудра — 150 г

Яичный белок — 1 шт.

Ванилин — небольшая щепотка

Лимонный сок — 2 ч. л.

Способ приготовления

В подходящей емкости (например, сотейнике) соедините молоко, сливочное масло, сахарный песок, соль, корицу, кардамон и имбирь. Нагрейте на среднем огне, чтобы ингредиенты растворились. Не доводите смесь до кипения! Смешайте муку, какао и разрыхлитель теста, просейте их в горячую смесь. Замесите тесто. Оно должно получиться липким, но держать форму. Присыпьте рабочую поверхность мукой, выложите тесто из кастрюли и также присыпьте мукой. Раскатайте тесто в пласт толщиной около сантиметра. Вырежьте пряники формочкой и выложите на противень, застеленный пергаментом или бумагой для выпечки. Выпекайте пряники 10 минут при температуре 180 градусов. Готовность проверьте зубочисткой — она должна быть сухой. Дайте пряникам остыть. Для глазури взбейте яичный белок, сахарную пудру, ванилин и лимонный сок до получения однородной массы. Покройте пряники глазурью и дайте ей застыть.

Вот дополнительная информация о блюде: