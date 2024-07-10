Форель в сметанном соусе: простой рецепт красной рыбы
Форель — это полезная красная рыба, богатая витаминами, жирными кислотами, минералами. Как приготовить блюдо из нее очень быстро? Делимся простым рецептом форели в сметанном соусе. Займет всего полчаса.
Ингредиенты
Для рыбы:
- форель — 2 средних стейка;
- лимон — 1 шт.;
- соль, приправы, перец — по вкусу;
- масло растительное — для жарки.
Для соуса:
- сметана 10 или 15% — 100 г;
- перец, приправы, соль — по вкусу;
- горчица — 2 ч. л.;
- лимонный сок — 1 ч. л.;
- травы — по вкусу.
Способ приготовления
- Промойте форель под холодной водой и обсушите бумажными полотенцами.
- Нарежьте лимон на тонкие кружочки.
- Посолите и поперчите форель как следует как снаружи, так и внутри. Слегка сбрызните лимонным соком.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
- Обжарьте форель с каждой стороны до золотистой корочки (в зависимости от толщины форели, это может занять около 4–5 минут с каждой стороны).
- Когда форель готова, аккуратно переложите ее на тарелку.
- Приготовьте соус: смешайте сметану, приправы, горчицу, лимонный сок, нарубленную зелень. Хорошенько перемешайте.
- Полейте соусом рыбу.
Посмотрите еще важную информацию об этом блюде:
- калорийность — 50 ккал на 100 г;
- время приготовления — около 20–30 минут.