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Форель в сметанном соусе: простой рецепт красной рыбы

Форель — это полезная красная рыба, богатая витаминами, жирными кислотами, минералами. Как приготовить блюдо из нее очень быстро? Делимся простым рецептом форели в сметанном соусе. Займет всего полчаса.

Форель в сметанном соусе: простой рецепт красной рыбы
© РИА Новости

Ингредиенты

Для рыбы:

  • форель — 2 средних стейка;
  • лимон — 1 шт.;
  • соль, приправы, перец — по вкусу;
  • масло растительное — для жарки.

Для соуса:

  • сметана 10 или 15% — 100 г;
  • перец, приправы, соль — по вкусу;
  • горчица — 2 ч. л.;
  • лимонный сок — 1 ч. л.;
  • травы — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Промойте форель под холодной водой и обсушите бумажными полотенцами.
  2. Нарежьте лимон на тонкие кружочки.
  3. Посолите и поперчите форель как следует как снаружи, так и внутри. Слегка сбрызните лимонным соком.
  4. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
  5. Обжарьте форель с каждой стороны до золотистой корочки (в зависимости от толщины форели, это может занять около 4–5 минут с каждой стороны).
  6. Когда форель готова, аккуратно переложите ее на тарелку.
  7. Приготовьте соус: смешайте сметану, приправы, горчицу, лимонный сок, нарубленную зелень. Хорошенько перемешайте.
  8. Полейте соусом рыбу.

Посмотрите еще важную информацию об этом блюде:

  • калорийность — 50 ккал на 100 г;
  • время приготовления — около 20–30 минут.
Еда