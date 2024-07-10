Форель в сметанном соусе: простой рецепт красной рыбы

Форель — это полезная красная рыба, богатая витаминами, жирными кислотами, минералами. Как приготовить блюдо из нее очень быстро? Делимся простым рецептом форели в сметанном соусе. Займет всего полчаса.

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Ингредиенты

Для рыбы:

форель — 2 средних стейка;

лимон — 1 шт.;

соль, приправы, перец — по вкусу;

масло растительное — для жарки.

Для соуса:

сметана 10 или 15% — 100 г;

перец, приправы, соль — по вкусу;

горчица — 2 ч. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

травы — по вкусу.

Способ приготовления

Промойте форель под холодной водой и обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте лимон на тонкие кружочки. Посолите и поперчите форель как следует как снаружи, так и внутри. Слегка сбрызните лимонным соком. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжарьте форель с каждой стороны до золотистой корочки (в зависимости от толщины форели, это может занять около 4–5 минут с каждой стороны). Когда форель готова, аккуратно переложите ее на тарелку. Приготовьте соус: смешайте сметану, приправы, горчицу, лимонный сок, нарубленную зелень. Хорошенько перемешайте. Полейте соусом рыбу.

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