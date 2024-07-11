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Шашлыки по-корейски: готовим сочные даккочи

Хотите порадовать семью чем-то вкусным и непривычным? Тогда стоит приготовить корейские даккочи. Это нежные куриные шашлычки с зеленым луком. Даккочи очень популярны в Корее и считаются преимущественно уличной едой. Однако при желании приготовить их можно и в домашних условиях.

Шашлыки по-корейски: готовим сочные даккочи
©  Eva.ru

Ингредиенты:

  • Филе куриных бедер — 1 кг.
  • Зеленый лук — 300 г.
  • Рисовое вино — 30 мл.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Соль, перец — по вкусу
  • Кетчуп — 50 г.
  • Паста кочуджан — 2 ст. л.
  • Мед — 2 ст. л.
  • Коричневый Сахар — 2 ст. л.
  • Соевый соус — 1 ст. л.
  • Кунжутное масло — 2 ст. л.
  • Растительное масло — 2 ст. л.

Процесс приготовления:

  1. Замочите деревянные шпажки в воде на 30 минут.
  2. Нарежьте курицу на небольшие кусочки, а лук — на полоски длиной около 5 см.
  3. Смешайте курицу с рисовым вином, солью и перцем. Оставьте на 15 минут.
  4. Обсушите шпажки бумажными полотенцами. Плотно насадите на них курицу и зелёный лук.
  5. Измельчите чеснок. Соедините его с кетчупом, пастой кочуджан, мёдом, коричневым сахаром, соевым соусом и кунжутным маслом.
  6. Разогрейте растительное масло в сковороде-гриль или обычной. Готовьте шашлычки с двух сторон до румяности, периодически смазывая острым соусом.
Еда