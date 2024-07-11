Шашлыки по-корейски: готовим сочные даккочи
Хотите порадовать семью чем-то вкусным и непривычным? Тогда стоит приготовить корейские даккочи. Это нежные куриные шашлычки с зеленым луком. Даккочи очень популярны в Корее и считаются преимущественно уличной едой. Однако при желании приготовить их можно и в домашних условиях.
Ингредиенты:
- Филе куриных бедер — 1 кг.
- Зеленый лук — 300 г.
- Рисовое вино — 30 мл.
- Чеснок — 1 зубчик
- Соль, перец — по вкусу
- Кетчуп — 50 г.
- Паста кочуджан — 2 ст. л.
- Мед — 2 ст. л.
- Коричневый Сахар — 2 ст. л.
- Соевый соус — 1 ст. л.
- Кунжутное масло — 2 ст. л.
- Растительное масло — 2 ст. л.
Процесс приготовления:
- Замочите деревянные шпажки в воде на 30 минут.
- Нарежьте курицу на небольшие кусочки, а лук — на полоски длиной около 5 см.
- Смешайте курицу с рисовым вином, солью и перцем. Оставьте на 15 минут.
- Обсушите шпажки бумажными полотенцами. Плотно насадите на них курицу и зелёный лук.
- Измельчите чеснок. Соедините его с кетчупом, пастой кочуджан, мёдом, коричневым сахаром, соевым соусом и кунжутным маслом.
- Разогрейте растительное масло в сковороде-гриль или обычной. Готовьте шашлычки с двух сторон до румяности, периодически смазывая острым соусом.