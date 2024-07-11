Шашлыки по-корейски: готовим сочные даккочи

Хотите порадовать семью чем-то вкусным и непривычным? Тогда стоит приготовить корейские даккочи. Это нежные куриные шашлычки с зеленым луком. Даккочи очень популярны в Корее и считаются преимущественно уличной едой. Однако при желании приготовить их можно и в домашних условиях.

© Eva.ru

Ингредиенты:

Филе куриных бедер — 1 кг.

Зеленый лук — 300 г.

Рисовое вино — 30 мл.

Чеснок — 1 зубчик

Соль, перец — по вкусу

Кетчуп — 50 г.

Паста кочуджан — 2 ст. л.

Мед — 2 ст. л.

Коричневый Сахар — 2 ст. л.

Соевый соус — 1 ст. л.

Кунжутное масло — 2 ст. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Процесс приготовления: