Салат из рыбных консервов: легкий рецепт

Как приготовить дома салат из рыбных консервов? Блюдо получится вкусным, а вы не потратите много времени на готовку. Знакомьтесь с интересным рецептом в нашем материале.

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Ингредиенты

Рыбные консервы (тунец, скумбрия или другие по вкусу) — 1 банка

Огурцы маринованные — 2 шт.

Консервированная кукуруза — 1 банка

Лук репчатый — 1 шт.

Греческий йогурт — 2–3 ст. л.

Соль, приправы, перец — по вкусу

Зелень (укроп, петрушка) — для украшения

Способ приготовления

Откройте банку с рыбными консервами, слейте жидкость. Мелко нарежьте огурцы и лук. В большой миске смешайте рыбные консервы, нарезанные огурцы, кукурузу и лук. Добавьте йогурт, соль, любимые специи и перец по вкусу. Как следует перемешайте все ингредиенты. Переложите салат из рыбных консервов в глубокую тарелку или салатницу. Украсьте зеленью (укропом, петрушкой) перед подачей.

Вот дополнительная информация о салате с рыбными консервами: