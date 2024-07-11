Тирамису: классический и небанальные рецепты

Тирамису — это итальянское сладкое блюдо из сыра маскарпоне, эспрессо и печенья савоярди. Это один из самых популярных десертов в мире — его любят за сочетание терпкого, горьковатого и сливочного вкусов. Тирамису несложно приготовить в домашних условиях. «Лента.ру» вместе с известным кондитером собрала лучшие рецепты тирамису — от классики до оригинальных вариантов.

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Как приготовить тирамису

Классический рецепт тирамису с маскарпоне

Известный всем десерт тирамису в классическом исполнении готовится с использованием сырых яичных желтков. Если боитесь добавлять необработанный продукт, можно купить пастеризованный желток. Крем для такого десерта готовится на основе сыра маскарпоне без добавления сливок.

Ингредиенты:

кофе — 150 миллилитров;

маскарпоне — 500 граммов;

яйца (желтки) — 6 штук;

пудра сахарная — 250 граммов;

какао — 30 граммов;

печенье савоярди — 200 граммов.

Приготовление

Смешайте желтки и сахарную пудру при помощи миксера до плотной густой светло-желтой массы. Разотрите немного между пальцами: сахар должен полностью раствориться, крупинок быть не должно. Добавьте в массу сыр маскарпоне, взбивайте еще одну-две минуты, чтобы объединить ингредиенты. Готовый крем должен быть однородным и без комочков. Обмакните савоярди в кофе и выложите первый слой, покройте его кремом обильно. Выложите новый слой печенья, повторяйте до момента, пока не закончится крем. Он должен быть последним, верхним слоем. При помощи сита присыпьте десерт какао-порошком. Поставьте тирамису в холодильник хотя бы на несколько часов, а лучше на ночь: он должен пропитаться и стабилизироваться.

Тирамису без сырых яиц

Если этот итальянский десерт планируется подавать детям, лучше использовать рецепт без сырых желтков. Готовить тирамису так даже проще, а вкус остается таким же ярким и насыщенным. Рецепт десерта предлагает основатель кондитерской студии VictoriaBredis Виктория Бредис:

Ингредиенты:

маскарпоне — 500 граммов;

сливки 33-35 процентов — 200 миллилитров;

сахар — 100 граммов (или по вкусу);

печенье савоярди;

кофе (желательно эспрессо) — около 200 миллилитров;

какао-порошок для посыпки.

Приготовление:

Взбейте сливки с сахаром до устойчивых пиков. Главное — не перевзбить сливки, чтобы не получить сливочное масло. Аккуратно введите маскарпоне в сливки, перемешивая до однородной массы. Окуните печенье савоярди в кофе и выложите слой в форму. Покройте слоем крема из маскарпоне и сливок. Повторите слои, завершив кремом. Посыпьте верх какао-порошком. Поставьте в холодильник на несколько часов или на ночь.

Ягодный тирамису

Можно вообще не использовать кофе, получится сладкое блюдо по мотивам известного итальянского десерта. Такой вариант особенно понравится маленьким детям.

«При желании можно сделать с прослойкой клубники или малины, в сочетании с маскарпоне будет очень необычно. При этой начинке кофе рекомендую заменить ягодным сиропом», — посоветовала Виктория Бредис.

Ингредиенты:

маскарпоне — 500 граммов;

сливки 33-35 процентов — 200 миллилитров;

сахар — 100 граммов (или по вкусу);

печенье савоярди;

свежие ягоды (клубника или малина) — по вкусу;

ягодный сироп — около 200 миллилитров;

какао-порошок для посыпки.

Приготовление:

Взбейте сливки с сахаром до устойчивых пиков. Аккуратно введите маскарпоне в сливки, перемешивая до однородной массы. Окуните печенье савоярди в ягодный сироп и выложите слой в форму. Покройте слоем крема из маскарпоне и сливок. Выложите сверху мелко нарезанные ягоды. Повторите слои, завершив кремом. Посыпьте верх какао-порошком. Поставьте в холодильник на несколько часов или на ночь.

Тирамису с творожным кремом

Приготовить в домашних условиях этот популярный во всем мире десерт можно и с творожным кремом: пусть этот рецепт далек от итальянской классики, но он более полезный и чуть менее калорийный.

Ингредиенты:

творог (лучше пастообразный) — 350 граммов;

сливки 33-35 процентов — 350 миллилитров;

сахарная пудра — 100 граммов;

печенье савоярди — 250 граммов;

кофе — около 300 миллилитров;

какао-порошок для посыпки.

Приготовление:

Если ваш творог не пастообразный, протрите его через сито и дополнительно пробейте блендером. Взбейте сливки с сахарной пудрой до устойчивых пиков. Добавьте в сливки творог, перемешайте до однородности. Обмакните савоярди в кофе, выложите в форму и покройте слоем крема. Повторите слои, завершив кремом. Посыпьте верх какао-порошком. Поставьте в холодильник на несколько часов или на ночь.

Советы от кондитера

Выбор маскарпоне

Кремовая составляющая — будь то маскарпоне или взбитые сливки — для тирамису обязательно должна быть гладкой, однородной, без крупинок. Кондитеры не рекомендуют заменять их сыром филадельфия — он слишком нейтральный, тогда как маскарпоне имеет легкую сладковатую нотку и лучше всего сочетается с савоярди и горьковатым кофе.

При использовании сливок нужно помнить: хорошо взбиваются только очень холодные сливки. Желательно также дополнительно охладить чашу блендера и венчик.

Выбор кофе

Для приготовления тирамису лучше выбирать качественный свежемолотый и сваренный кофе, он придает более насыщенный и глубокий вкус десерту, подчеркнула Виктория Бредис.

Выбор кофе влияет на общую гармонию вкуса тирамису, поэтому стоит отдать предпочтение свежеприготовленному зерновому кофе. Растворимый кофе также можно использовать, но вкус десерта будет менее выразительным, - Виктория Бредис, кондитер



В кофе для пропитки савоярди не нужно добавлять сахар.

Савоярди

Основа настоящего тирамису — итальянское традиционное печенье савоярди, которое еще называют «дамскими пальчиками» за продолговатую и слегка округлую форму.

«Печенье савоярди отличается легкой текстурой и способностью хорошо впитывать жидкость, сохраняя при этом форму. Это достигается за счет особой техники приготовления, когда белки и желтки взбиваются отдельно, а затем аккуратно соединяются, сохраняя максимум воздуха в тесте», — объяснила Виктория Бредис.



Для приготовления тирамису в домашних условиях савоярди можно заменить бисквитом или любым другим легким печеньем, которое тоже хорошо впитывает влагу

Савоярди в России можно встретить в крупных супермаркетах, можно готовить десерт с покупным печеньем. Но это печенье нетрудно приготовить дома по рецепту Виктории Бредис:

Ингредиенты:

яйца — 4 штуки (желтки и белки отделить)

сахар — 100 граммов

мука — 100 граммов

ванильный сахар — один пакетик

сахарная пудра для посыпки

Приготовление:

Взбейте желтки с половиной сахара добела, добавьте ванильный сахар. В отдельной чаше взбейте белки до мягких пиков, постепенно добавляя оставшийся сахар, до образования густой, блестящей массы. Аккуратно соедините желтковую и белковую массы, добавьте просеянную муку, перемешивая очень осторожно. Выложите тесто в кондитерский мешок и отсадите длинные палочки на противень, застеленный бумагой для выпечки. Посыпьте поверхность печенья сахарной пудрой и выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке около 15 минут до золотистого цвета.

Как правильно пропитывать тирамису

Савоярди можно обмакивать в кофе целиком, погружая печенье в высокий стакан, наполненный кофе. Но делать это нужно очень быстро, поскольку «дамские пальчики» моментально впитывают жидкость и размокают.

Удобнее всего при приготовлении торта использовать кулинарную кисточку. Также можно перелить кофе в чистую пищевую емкость с дозатором и распрыскивать его на печенье спреем.

Чем заменить кофе

Если кофе по каким-то причинам использовать нельзя, есть возможность заменить его на цикорий. А если кофейный вкус не нравится в принципе, можно приготовить фруктовую версию на тему известного итальянского десерта и заменить терпкий напиток фруктовым сиропом, соком, мелко нарезанными ягодами и фруктами — какие вам больше нравятся. Еще один вариант — развести водой сгущенное молоко и пропитать печенье этим сладким молочным раствором.