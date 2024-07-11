Рецепт мохито. Как приготовить коктейль в домашних условиях?
Мохито — один из самых популярных алкогольных коктейлей: его любят за легкость, приятную кислинку и свежесть мяты. Безалкогольная версия напитка успешно конкурирует с лимонадами и айс-ти. «Лента.ру» собрала лучшие рецепты этого микса и выяснила, как легко приготовить его в домашних условиях.
Классический рецепт
Мохито классический — алкогольный, смешивается на основе белого рома и содовой. По Эрнест Хемингуэй, и каждый свой день начинал с него (правда, другие источники утверждают, что Хемингуэй был диабетиком и не мог пить коктейли с сахаром).
Рецепт классического мохито предложил Сергей Маслов, шеф-бармен бара «Машенька и негрони».
Ингредиенты
На одну порцию 330 миллилитров:
- белый ром — 50 миллилитров;
- свежая мята — 5 граммов;
- свежевыжатый лаймовый фреш — 25 миллилитров;
- тростниковый сахарный сироп — 25 миллилитров;
- содовая — 100 миллилитров.
Приготовление:
- Отбить мяту руками (предварительно ее нужно хорошо промыть), положить в бокал.
- Выдавить сок из одного лайма, высыпать в бокал фраппе — мелкий колотый лед.
- Добавить сироп тростникового сахара и содовую.
В последнюю очередь налить ром.
Чем заменить барные девайсы
Для приготовления мохито нужно несколько профессиональных девайсов:
- мадлер — толкушка;
- джиггер — мерный стаканчик;
- барная ложка — ложка с длинной ручкой.
В домашних условиях их легко можно заменить: вместо мадлера использовать ложку, ей удобно мять листья мяты и выдавливать сок. Джиггер заменит обычный мерный стаканчик, а барную ложку — обычная столовая.
Рецепт безалкогольного мохито
Безалкогольный мохито пьют даже дети, если они ничего не имеют против мяты. Рецепт предлагает профессиональный бармен, ведущий YouTube-канала «Чертов повар» Владислав Чертов.
Ингредиенты:
- cахар — 3 чайные ложки;
- вода с газом — 100 миллилитров;
- лайм — 80 граммов;
- мята — 3 грамма;
- лед.
Приготовление:
- Лайм нужно нарезать дольками, после чего положить на дно бокала 5-6 листиков мяты, сверху 3 кусочка лайма и аккуратно придавить мадлером (толкушкой) или ложкой — нам нужно выделить эфирные масла из мяты и сок лайма).
- Насыпать сахар и налить небольшое количество содовой — перемешать содержимое ложкой снизу вверх до полного растворения сахара.
- Затем заполнить бокал льдом и долить оставшуюся газированную воду.
- Украсить листом мяты и кусочком лайма, сервировать с соломинкой.
Рецепт клубничного мохито
Мохито можно придать сладкую ягодную нотку, добавив в него клубнику. Она отлично сочетается с мятой. Такой коктейль можно сделать как алкогольным, так и безалкогольным. Рецепт на одну порцию предлагает управляющая ресторана «Кавказская пленница», входящего в экосистему Misty, Диана Салахова:
Ингредиенты:
- мята — 8-10 листиков;
- клубника — 4 ягоды;
- сироп клубники — 10 миллилитров;
- колотый лед;
- содовая — 150 миллилитров.
Приготовление:
- Отбить мяту, уложить ее на дно стакана.
- Нарезать клубнику на дольки и вместе с клубничным сиропом уложить на мяту, помять мадлером или ложкой.
- Добавить колотый лед до краев бокала.
- Залить всю содовую, размешать.
- Украсить готовый напиток можно веточкой мяты и клубникой.
Советы по приготовлению мохито
Какой выбрать бокал
Классический мохито подают в высоком цилиндрическом стакане, который называется хайбол. Такой есть почти на каждой кухне.
Когда готовить мохито
Готовить напиток лучше прямо перед подачей, чтобы сохранить яркость вкуса и аромата, а также чтобы мята оставалась максимально свежей.
Как добавлять мяту
При добавлении мяты не стоит сильно растирать и мять листья, достаточно просто отбить зелень, не нарушая структуры.
«Главное — не переусердствовать: не растирать мяту и не рвать ее. Иначе пряность даст горечь, а кусочки листьев будут забиваться в соломинку и мешать», — пояснил профессиональный бармен, ведущий YouTube-канала «Чертов повар» Владислав Чертов.
Собеседник посоветовал: после добавления льда и вливания содовой ложкой с длинной ручкой аккуратно приподнять листики мяты со дна бокала и распределить их по всей емкости — так будет и красивее, и вкус станет более равномерным.
Что еще можно добавить
База мохито — газированная вода, лайм, сахар, мята и ром (или без него, если мохито безалкогольный). Обогащать эту базу можно любыми ингредиентами, получатся новые варианты освежающего коктейля. Например, можно вместо сахарного сиропа использовать малиновый сироп.
«Возможны вариации: добавили к этому всему клубнику — вот вам и клубничный мохито. Впрочем, мяту можно заменить свежим базиликом, и получим оригинальный базиликовый мохито», — посоветовал Владислав Чертов.