Рецепт мохито. Как приготовить коктейль в домашних условиях?

Мохито — один из самых популярных алкогольных коктейлей: его любят за легкость, приятную кислинку и свежесть мяты. Безалкогольная версия напитка успешно конкурирует с лимонадами и айс-ти. «Лента.ру» собрала лучшие рецепты этого микса и выяснила, как легко приготовить его в домашних условиях.

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Классический рецепт

Мохито классический — алкогольный, смешивается на основе белого рома и содовой. По Эрнест Хемингуэй, и каждый свой день начинал с него (правда, другие источники утверждают, что Хемингуэй был диабетиком и не мог пить коктейли с сахаром).

Рецепт классического мохито предложил Сергей Маслов, шеф-бармен бара «Машенька и негрони».

Ингредиенты

На одну порцию 330 миллилитров:

белый ром — 50 миллилитров;

свежая мята — 5 граммов;

свежевыжатый лаймовый фреш — 25 миллилитров;

тростниковый сахарный сироп — 25 миллилитров;

содовая — 100 миллилитров.

Приготовление:

Отбить мяту руками (предварительно ее нужно хорошо промыть), положить в бокал. Выдавить сок из одного лайма, высыпать в бокал фраппе — мелкий колотый лед. Добавить сироп тростникового сахара и содовую.

В последнюю очередь налить ром.

Чем заменить барные девайсы

Для приготовления мохито нужно несколько профессиональных девайсов:

мадлер — толкушка;

джиггер — мерный стаканчик;

барная ложка — ложка с длинной ручкой.

В домашних условиях их легко можно заменить: вместо мадлера использовать ложку, ей удобно мять листья мяты и выдавливать сок. Джиггер заменит обычный мерный стаканчик, а барную ложку — обычная столовая.

Рецепт безалкогольного мохито

Безалкогольный мохито пьют даже дети, если они ничего не имеют против мяты. Рецепт предлагает профессиональный бармен, ведущий YouTube-канала «Чертов повар» Владислав Чертов.

Ингредиенты:

cахар — 3 чайные ложки;

вода с газом — 100 миллилитров;

лайм — 80 граммов;

мята — 3 грамма;

лед.

Приготовление:

Лайм нужно нарезать дольками, после чего положить на дно бокала 5-6 листиков мяты, сверху 3 кусочка лайма и аккуратно придавить мадлером (толкушкой) или ложкой — нам нужно выделить эфирные масла из мяты и сок лайма). Насыпать сахар и налить небольшое количество содовой — перемешать содержимое ложкой снизу вверх до полного растворения сахара. Затем заполнить бокал льдом и долить оставшуюся газированную воду. Украсить листом мяты и кусочком лайма, сервировать с соломинкой.

Рецепт клубничного мохито

Мохито можно придать сладкую ягодную нотку, добавив в него клубнику. Она отлично сочетается с мятой. Такой коктейль можно сделать как алкогольным, так и безалкогольным. Рецепт на одну порцию предлагает управляющая ресторана «Кавказская пленница», входящего в экосистему Misty, Диана Салахова:

Ингредиенты:

мята — 8-10 листиков;

клубника — 4 ягоды;

сироп клубники — 10 миллилитров;

колотый лед;

содовая — 150 миллилитров.

Приготовление:

Отбить мяту, уложить ее на дно стакана. Нарезать клубнику на дольки и вместе с клубничным сиропом уложить на мяту, помять мадлером или ложкой. Добавить колотый лед до краев бокала. Залить всю содовую, размешать. Украсить готовый напиток можно веточкой мяты и клубникой.

Советы по приготовлению мохито

Какой выбрать бокал

Классический мохито подают в высоком цилиндрическом стакане, который называется хайбол. Такой есть почти на каждой кухне.

Когда готовить мохито

Готовить напиток лучше прямо перед подачей, чтобы сохранить яркость вкуса и аромата, а также чтобы мята оставалась максимально свежей.

Как добавлять мяту

При добавлении мяты не стоит сильно растирать и мять листья, достаточно просто отбить зелень, не нарушая структуры.

«Главное — не переусердствовать: не растирать мяту и не рвать ее. Иначе пряность даст горечь, а кусочки листьев будут забиваться в соломинку и мешать», — пояснил профессиональный бармен, ведущий YouTube-канала «Чертов повар» Владислав Чертов.



Собеседник посоветовал: после добавления льда и вливания содовой ложкой с длинной ручкой аккуратно приподнять листики мяты со дна бокала и распределить их по всей емкости — так будет и красивее, и вкус станет более равномерным.

Что еще можно добавить

База мохито — газированная вода, лайм, сахар, мята и ром (или без него, если мохито безалкогольный). Обогащать эту базу можно любыми ингредиентами, получатся новые варианты освежающего коктейля. Например, можно вместо сахарного сиропа использовать малиновый сироп.