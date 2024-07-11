Перечислены продукты, на 50% уменьшающие симптомы похмелья

Эксперты утверждают, что обычные фрукты могут сократить симптомы похмелья на 50%, пишет британский таблоид Еxpress. Считается, что виноград, арбузы или бананы, которые содержат фруктозу, способны значительно ускорить выведение алкоголя из организма, сократив время болезненного состояния вдвое.

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Диетолог Ронда Патрик объяснила изданию, что алкоголь выводит питательные вещества и истощает организм. Поэтому от похмелья можно использовать цельные фрукты, которое быстро восстановят водный баланс. Но покупной сок в этом процессе не поможет, добавила эксперт. В нем содержится сахар, который может привести к его резкому колебанию в крови. Цельные плоды, напротив, обеспечивают его равномерное усвоение.

Доктор Патрик также посоветовала употреблять много фруктов. Например, если человек весит около 80 кг, ему придется съесть пять-шесть плодов, чтобы достичь оптимальной концентрации фруктозы.

В России окрошка считается одним из лучших средств от похмелья. Ранее врач-диетолог Галина Ильенко рассказала, что она получится наиболее полезной, если приготовить блюдо на минеральной воде. По ее словам, на ней летний суп будет низкокалорийным, это важно тем, кто хочет сбросить лишний вес.

До этого диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что одним из самых вредных продуктов для окрошки является колбаса. По его словам, ее можно заменить отварным мясом курицы или говядины.