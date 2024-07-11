Нутрициолог рассказал о пользе миндаля для женского организма

Сложно переоценить важность орехов в нашем рационе, но миндаль выделяется на фоне остальных сортов. Нутрициолог Оксана Кононенко рассказала нам, в чем польза этого ореха для женщин. Сохраняйте в закладки!

Миндаль помогает сохранить красоту кожи

В миндале содержится токоферол, это вещество способствует повышению тонуса кожи, глубокие морщинки не побеспокоят вас еще долго при регулярном употреблении. Также наш эксперт поясняет, что горсть орехов в день позволит избежать гиперпигментации в летний период.

Вы быстрее худеете

Пусть сам по себе орех довольно калориен, в разумных пределах употребления он поможет не только поддержать вес в норме, но даже снизить его. Оксана:

«Некоторая часть жиров в миндале не поглощается организмом. Орех очень сытный, вы просто не сможете переесть, если съедите немного перед ужином».



Миндаль богат протеином

Всего одна горсть миндаля в день восполняет суточную норму белка в организме. Если вы активно занимаетесь спортом, этот орех просто необходим в вашем рационе. Оксана:

«Миндаль я бы рекомендовала включить в рацион и беременных девушек, так как в этом состоянии они теряют в два раза больше полезных элементов, миндаль будет неплохим способом восполнить дефицит».



Волосы становятся лучше

В миндале содержится целая группа витаминов В. Также не забываем о высоком содержании цинка, витамина Е и железа. Все только полезное. Для красоты волос этот комплекс веществ просто необходим.

Помните, что перед употреблением миндаль необходимо обжарить, чтобы из ореха вышла синильная кислота — опасный токсин.