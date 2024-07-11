Названы популярные в СССР продукты, которые теперь запрещают врачи

Молочные каши, сырники и молочные коктейли были популярны в Советском Союзе, однако сегодня диетологи не рекомендуют злоупотреблять молочной продукцией.

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Диетологи не советуют пить молоко как воду. Для поддержания правильного питания следует регулировать количество лактозы, попадающей в организм.

— В молочных продуктах содержится лактоза. У многих людей бывает непереносимость этого ингредиента. Кроме того, у многих взрослых людей снижается ферментативная активность для того, чтобы перерабатывать чистое молоко. Поэтому, когда они начинают пить молоко, особенно свежее, возникает вздутие, — рассказала диетолог Тамара Крамченинова, ее слова передает UlanMedia.



Молоко может вызывать у человека скрытую непереносимость. Об этом сообщила врач — аллерголог-иммунолог Наталья Татаурщикова. Так, даже при отсутствии острой аллергической реакции человек с повышенной чувствительностью к молоку может наблюдать у себя тошноту, сбои в работе желудка, проявление вялости и другие симптомы.

Молоко является весьма полезным продуктом для человека, однако важно помнить, что чрезмерное употребление может негативно сказаться на организме. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Петмат Шамаева.