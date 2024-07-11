Эндокринолог рассказала, какие продукты поднимают настроение

Наше самочувствие и настроение во многом зависят от гормонального фона. Определенные продукты содержат вещества, необходимые для нормальной деятельности нервной системы. Об основных источниках спокойствия и хорошего настроения, которые можно получить "не выходя из кухни", рассказала врач-эндокринолог Диляра Лебедева.

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"Сегодня забудем о волшебных пилюлях и заглянем в обычную тарелку. Вы удивитесь, как просто повысить настроение, не выходя из кухни", - предлагает доктор Лебедева в своем Telegram-канале.



Она назвала четыре мощных антистрессовых помощника и продукты, из которых можно их получить.

Ацетилхолин

Содержится в горохе, шпинате, яичном желтке, рыбе.

"Ацетилхолин - настоящий миротворец, он успокаивает нервы и придает сил, когда уж совсем никак", - отмечает эндокринолог.



ГАМК (гамма-аминомасляная кислота)

Больше всего содержится в помидорах, шпинате, чае и гречке.

"Эти продукты помогают снять напряжение и улучшить сон, причем без побочных эффектов", - комментирует доктор Лебедева.



Дофамин

Стимулировать выработку этого гормона и медиатора, напрямую влияющего на настроение, можно с помощью бананов, авокадо, яблок, грецких орехов.

Серотонин

Еще один гормон "удовольствия" можно получить, поев клубнику, киви, ананас и, конечно, шоколад.

А вот излюбленный многими способ быстро взбодриться и улучшить настроение, съев чего-нибудь сладкого - пирожное, круассан с кремом, - это большая ошибка, предупреждает специалист по питанию, медицинский психолог Елена Морозова. Дело в том, что сахар обладает способностью вызывать психологическую зависимость.