Покупатели рассказали, обращают ли они внимание на состав продуктов

Почти треть россиян (37%) читают состав покупаемых в магазинах продуктов, свидетельствуют данные опроса KP.RU. При этом 40% респондентов отметили, что изучают информацию на этикетке, только когда сомневаются в выборе или покупают товары в первый раз.

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Не беру продукты, где очень много всего написано. Чем короче состав — тем натуральнее продукт, — отметила одна из участниц опроса.



Еще 23% отметили, что не проверяют состав. Одни из них обратили внимание на то, что не могут изучить данные, так как не могут разглядеть слишком мелкие для них буквы, а другие указывали, что не хотят тратить на это время. Всего в опросе приняли участие 6,9 тысячи человек.

Ранее стало известно, что в России участились случаи применения запрещенной микробной трансглютаминазы, или «мясного клея». По сведениям представителей Россельхознадзора и Роспотребнадзора производители мясной и молочной продукции используют добавку для того, чтобы увеличить объем продаваемого товара.

Диетолог Ирина Писарева прежде отмечала, что применение вышеуказанного вещества может быть опасно для людей с непереносимостью глютена. Помимо этого, «мясной клей» способен вызывать аллергию.