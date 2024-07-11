Готовим японский омлет с овощами
Эксперименты с обыденными блюдами — вполне нормальная практика. Все, без исключения знают, что такое омлет и как именно он готовится. Однако, что если попробовать приготовить его не по стандартному рецепту, а так, как его обычно подают в Японии?
Ингредиенты:
- Яйцо — 3 шт.
- Соевый соус — 1 ч.л.
- Морковь — 1/2 шт.
- Зеленый лук — 2-3 пера
- Растительное масло — 3-5 г.
- По желанию — ветчина и сыр
Процесс приготовления:
Яйца взбиваем венчиком, добавляем соевый соус. Морковь и зеленый лук мелко нарезаем.
В разогретую сковороду добавляем масло.
Выливаем тонкий слой омлета, как блинчик. Когда омлет немного «прихватился» сворачиваем, как рулет.
Отодвигаем остальную часть рулета в сторону и к открытому краю добавляем ещё немного яичной массы.
Продолжаем пока не закончится яичная масса готовим яичный рулет.
Разрезаем и подаем к столу.