Готовим японский омлет с овощами

Эксперименты с обыденными блюдами — вполне нормальная практика. Все, без исключения знают, что такое омлет и как именно он готовится. Однако, что если попробовать приготовить его не по стандартному рецепту, а так, как его обычно подают в Японии?

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Ингредиенты:

Яйцо — 3 шт.

Соевый соус — 1 ч.л.

Морковь — 1/2 шт.

Зеленый лук — 2-3 пера

Растительное масло — 3-5 г.

По желанию — ветчина и сыр

Процесс приготовления:

Яйца взбиваем венчиком, добавляем соевый соус. Морковь и зеленый лук мелко нарезаем.

В разогретую сковороду добавляем масло.

Выливаем тонкий слой омлета, как блинчик. Когда омлет немного «прихватился» сворачиваем, как рулет.

Отодвигаем остальную часть рулета в сторону и к открытому краю добавляем ещё немного яичной массы.

Продолжаем пока не закончится яичная масса готовим яичный рулет.

Разрезаем и подаем к столу.