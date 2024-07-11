Куда идти за вкусными блюдами из лисичек: семь «хитрых» идей

Во Франции в XVII веке лисички считались деликатесом и подавались к столу только в аристократических семьях. Зато в России до середины XIX века до этих грибов вообще никому не было дела. К счастью, те странные времена позади. Наступил очередной сезон лисичек, а значит, самое время озадачиться — где же их попробовать и в каком исполнении?

Yauza Place

Жаренные лисички с луком и сметаной — классика жанра, которую абсолютно невозможно переиграть. В дуэте с пармезаном грибы тоже звучат довольно традиционно, а потому им можно доверить любую партию, будь то в ансамбле под названием «Жульен», или в трио с тальолини. А гребешок с орзо, лисичками и спаржей — это уже довольно сложное многоголосье, которое обязательно нужно «услышать».

Buono

Изучаем гастрономическую карту Апеннинского сапожка: итальянские травы — идеальное дополнение к картофелю с лисичками. Тирольский регион Трентино-Альто-Адидже представляет грибную пасту тальятелле и ризотто с лисичками в соусе демиглас. Тем временем Пьемонт может похвастаться своим традиционным блюдом — бразато из телячьих щечек, которое готовится четыре часа: подать можно с картофельным пюре, лисичками и шпинатом.

«Пафос»

В своих научных трудах древние греки начали описывать полезные свойства лисичек еще в III веке до н. э. И пусть в привычных рецептах мусаки и сувлаки присутствие рыжих грибов не обязательно, с ними эти традиционные блюда получаются по-настоящему изысканными. Впрочем, как и другие, уже интернациональные позиции вроде соте, пасты и тартара. Словом, сезонное меню выглядит без лишнего пафоса и по-гречески душевно.

«Матрешка»

В русской кухне, кажется, не только хлеб всему голова, но и грибы, которые не упоминались в древних летописях, так как считались чем-то самим собой разумеющимся. Вспоминаем старинные рецепты и добавляем в них лисички, набравшие популярность в нашей стране лишь пару веков назад. Вот, например, катанка — каша из крупы, скатанной из пшена, муки и яиц. Или голубцы с перепелкой. Этим блюдам лисички придадут свежесть и сочность. А максимально раскроет русский колорит, конечно же, жареный картофель с грибами.

Moon

Кажется, у шиитаке — грибов, с которыми в первую очередь ассоциируется азиатская кухня — появился достойный соперник. Лисички хитро прописались и в димсамах, и в гунбао, и в китайском кисло-остром супе. С капустой бок-чой у рыжих грибов тоже добрососедские отношения. А легендарных желейных котиков вот-вот подвинет с пьедестала другой десерт — мармеладная лисичка, сидящая на крамбле с цветами и малиной.

Modus

Грибной сезон не может не ассоциироваться с душевными посиделками за столом на даче. В меню — лисички во всем их многообразии. Жареные сами по себе или с картофелем, а для тех, кто хочет чего-то сложносочиненного, ризотто с лисичками и пармезановым кремом или казаречче с лисичками и тунцом. Потянуло на экзотику? Самое время оценить салат с грибами, креветками и медово-горчичной заправкой.

«Магадан»

Лисички с их нежным сливочным вкусом одинаково хорошо чувствуют себя и с мясом, и с птицей, и с рыбой. Тартар из говядины или салат с уткой — рыжие грибы уместны и там, и там. Что касается морепродуктов, то грибы можно найти и в ризотто с морским гребешком, и в спагетти с копченым угрем. Филе карпа и сибаса тоже удачно сочетаются с ними в процессе запекания.