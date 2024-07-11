Кондитер рассказала, как приготовить «сахарное печенье»

Для этого нужно использовать муку и разрыхлитель.

Десерт получается «нежным» после добавления масла.

Рецептом в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась кулинарный блогер Алёна Аракчеева.

«Нужно в правильной пропорции смешать ингредиенты и испечь. Пачка сливочного масла, где-то 150 граммов сахара, всё это вместе сбиваем долго — минут пять-шесть, чтобы масса посветлела, стала пышной. Лучше миксером, можно венчиком, но это посложнее. Потом добавляю сухие ингредиенты: граммов 200 обычной муки, разрыхлитель на кончике ножа, соль на кончике ножа. Я ещё добавляю несколько столовых ложек тёплого молока, тогда консистенция ещё нежнее. Можно в принципе и без молока обойтись. Тесто надо вымесить, можно сделать лепёшечки плоской формы, можно раскатать, вырезать сердечки. Выпекаем при 180 градусах где-то 12 минут и всё».



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