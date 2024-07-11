Три рецепта желе из красной смородины: классический, без варки, с агар-агаром

Лето — пора ягод, а значит, и варенья. Делимся тремя рецептами желе из красной смородины — идеального лакомства для всей семьи.

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Классический рецепт желе из красной смородины

Вам потребуются всего два ингредиента:

красная смородина — 1,5 кг;

сахар — 1–1,5 кг (меняйте пропорции по вкусу).

Соедините смородину и сахар в кастрюле, перемешайте и разминайте толкушкой около 5 минут. Вскипятите на среднем огне и готовьте 6–8 минут. В процессе не переставайте помешивать. Протрите варенье через сито. Распределите по стерилизованным банкам (закрывать не нужно). Когда смесь полностью остынет, закатайте крышками.

Желе из красной смородины без варки

Варить ягоды вовсе не обязательно. Чтобы сделать желе, возьмите:

красную смородину — 1 кг;

сахар — 1 кг.

Промойте ягоды и очистите от черешков и листьев. Пересыпьте смородину в глубокую емкость (желательно, стеклянную). Разомните толкушкой или блендером. Протрите пюре через сито. Смешайте ягодный сок с сахаром и мешайте, пока сахарные кристаллы не растворятся полностью. Оставьте при комнатной температуре на 20 минут, затем размешайте еще раз. Разлейте смесь по стерилизованным банкам, закатайте крышками и уберите в холодильник.

Желе из красной смородины с агар-агаром

Если вы любите кислый ягодный привкус, вам точно придется по душе этот рецепт. Благодаря агар-агару вы можете регулировать количество сахара, сохранив желеобразную консистенцию. Вам понадобятся:

красная смородина — 1 кг;

сахар — 250 г (или по вкусу);

агар-агар — 15 г.

Вымытые ягоды пробейте блендером и протрите через сито. Соедините смородиновый сок с агар-агаром. Хорошо перемешайте, дайте настояться в течение получаса. Затем доведите до кипения на огне и всыпьте сахар. Готовьте 5 минут после закипания, разлейте смесь по стерилизованным банкам. Вы также можете сделать желейные конфеты, разлив смесь по силиконовым формам. После остывания уберите в холодильник минимум на 2 часа.

Теперь вы знаете, как приготовить желе из красной смородины! Простые пошаговые рецепты будут по силам даже начинающим кулинарам.