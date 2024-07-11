Летний рецепт овощного рагу с красной фасолью и куриными сердечками

Несмотря на жару, летом порой наступает такой момент, когда окрошка и легкие салаты уже надоели и хочется горячей сытной еды. Чтобы не прибегать к тяжелой артиллерии в виде макарон и каш, приготовьте овощное рагу с фасолью и куриными сердечками.

© Unsplash

Ингредиенты:

красная фасоль — 100 г;

куриные сердечки — 700 г;

кабачок — 1 шт.;

баклажаны — 2 шт.;

помидоры — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

масло сливочное — 20 г;

масло подсолнечное — 2 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Фасоль замочить в холодной воде на восемь часов, а затем отварить до полуготовности. Куриные сердечки порезать и обжаривать без масла на сковороде с антипригарным покрытием в течение 10 минут, постоянно помешивая. Баклажаны порезать дольками, круто посолить и хорошо перемешать руками. Лук порезать полукольцами и пассеровать в течение пяти минут на подсолнечном масле. Затем добавить в сковороду измельченную на крупной терке морковь, перемешать и тушить на маленьком огне под крышкой 10 минут. После чего выложить в зажарку порезанные кубиками помидоры, перемешать и тушить еще пять минут. Кабачки очистить от кожуры и семечек, порезать кубиками.

В кастрюле с толстым дном или в утятнице растопить сливочное масло и выложить кабачок. Тушить под крышкой 10 минут, периодически помешивая. Затем добавить в кастрюлю фасоль и куриные сердечки. Держать под крышкой на маленьком огне 15 минут. Баклажаны промыть от соли, откинуть на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода, и затем добавить в кастрюлю вместе с зажаркой. Посолить и поперчить, перемешать и тушить еще 30 минут, периодически тщательно перемешивая овощное рагу, чтобы оно не подгорело. При желании можно добавить за 10 минут до окончания приготовления пару ложек сметаны.