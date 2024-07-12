Для тех, кто следит за фигурой: готовим диетические пикантные кабачки

Кабачок, несмотря на то, что его чаще подвергают термической обработке, можно есть сырым. Сегодня поделимся рецептом низкокалорийного салата, в котором кабачки приобретают пикантный вкус.

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Ингредиенты:

кабачок — 1 кг;

чеснок — 4 дольки;

уксус столовый 9% — 2 ст. л.;

подсолнечное масло — 1 ч. л.;

соль, перец — по вкусу.

Кабачки очистить от кожуры и семечек и измельчить на терке для корейской моркови. Чеснок мелко порезать ножом. Смешать овощи в миске, добавить остальные ингредиенты и хорошо перемешать. После этого салат необходимо накрыть пищевой пленкой или плотной крышкой и оставить в тепле, чтобы кабачок промариновался. Можно периодически перемешивать овощи. Через 1 час пикантный салат из диетических кабачков готов. Перед подачей его лучше охладить.