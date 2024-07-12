Для тех, кто следит за фигурой: готовим диетические пикантные кабачки
Кабачок, несмотря на то, что его чаще подвергают термической обработке, можно есть сырым. Сегодня поделимся рецептом низкокалорийного салата, в котором кабачки приобретают пикантный вкус.
Ингредиенты:
- кабачок — 1 кг;
- чеснок — 4 дольки;
- уксус столовый 9% — 2 ст. л.;
- подсолнечное масло — 1 ч. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Кабачки очистить от кожуры и семечек и измельчить на терке для корейской моркови. Чеснок мелко порезать ножом. Смешать овощи в миске, добавить остальные ингредиенты и хорошо перемешать. После этого салат необходимо накрыть пищевой пленкой или плотной крышкой и оставить в тепле, чтобы кабачок промариновался. Можно периодически перемешивать овощи. Через 1 час пикантный салат из диетических кабачков готов. Перед подачей его лучше охладить.
- Калорийность на 100 г: 29,96 ккал.
- БЖУ: 0,66/0,79/4,84.
- Время приготовления: 1,5 часа.