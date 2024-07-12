Абрикосовая настойка: рецепт сладкого напитка
Абрикосы улучшают работу сердца, работу кишечника, выводят холестерин из организма. Как приготовить из них напиток? Делимся легким рецептом безалкогольной абрикосовой настойки.
Ингредиенты
Абрикосы свежие — 2 кг
Сахарный песок — 1 кг
Вода — 1 л
Способ приготовления
- Возьмите свежие абрикосы, разомните их до кашицы. Отправьте в подходящую емкость, например большую банку или бутылку. Сверху на плоды насыпьте сахар. Залейте все водой. На горлышко емкости наденьте перчатку, закрепите ее резинкой или веревкой — для надежности.
- Поставьте сосуд на несколько дней в теплое место (например, можно на подоконник). Оставьте настойку готовиться примерно неделю. Не забывайте каждый день проверять перчатку. Она должна надуваться. Еще можно вращать сосуд, чтобы напиток нагревался равномерно.
- Через несколько дней процедите абрикосовую настойку. Абрикосовое пюре можно использовать повторно и сделать новую порцию напитка.
- Наша настойка еще не готова. Ее нужно перелить в чистую банку или бутылку и оставить в прохладном месте примерно на месяц. Через этот промежуток времени напиток следует процедить еще раз.
- Готово! Вы приготовили абрикосовую настойку.
Вот дополнительная информация об абрикосовой настойке:
- калорийность — 170 ккал на 100 г;
- время приготовления — около месяца.
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