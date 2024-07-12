Абрикосовая настойка: рецепт сладкого напитка

Абрикосы улучшают работу сердца, работу кишечника, выводят холестерин из организма. Как приготовить из них напиток? Делимся легким рецептом безалкогольной абрикосовой настойки.

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Ингредиенты

Абрикосы свежие — 2 кг

Сахарный песок — 1 кг

Вода — 1 л

Способ приготовления

Возьмите свежие абрикосы, разомните их до кашицы. Отправьте в подходящую емкость, например большую банку или бутылку. Сверху на плоды насыпьте сахар. Залейте все водой. На горлышко емкости наденьте перчатку, закрепите ее резинкой или веревкой — для надежности. Поставьте сосуд на несколько дней в теплое место (например, можно на подоконник). Оставьте настойку готовиться примерно неделю. Не забывайте каждый день проверять перчатку. Она должна надуваться. Еще можно вращать сосуд, чтобы напиток нагревался равномерно. Через несколько дней процедите абрикосовую настойку. Абрикосовое пюре можно использовать повторно и сделать новую порцию напитка. Наша настойка еще не готова. Ее нужно перелить в чистую банку или бутылку и оставить в прохладном месте примерно на месяц. Через этот промежуток времени напиток следует процедить еще раз. Готово! Вы приготовили абрикосовую настойку.

Вот дополнительная информация об абрикосовой настойке:

калорийность — 170 ккал на 100 г;

время приготовления — около месяца.

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