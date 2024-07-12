Готовим ягодное желе из малины без варки
Многие хозяйки избегают делать ягодное желе, поскольку при его приготовлении имеются определенные сложности при термической обработке. Предлагаем сделать на зиму желе из малины по рецепту, который не требует варки.
Ингредиенты:
- малина — 1 кг;
- сахар — 900 г.
Ягоды отделить от плодоножек, перебрать, промыть и дать обсохнуть. Высыпать в подходящую емкость и измельчить блендером. Чтобы избавиться от косточек, отожмите полученную массу через марлю. Затем засыпьте в малиновый сок сахар и перемешайте. Оставьте в тепле на один час и периодически перемешивайте смесь.
Когда сахар полностью разойдется в малиновом соке, ягодное желе можно разлить в простерилизованные банки и убрать в холодильник. Через сутки оно будет готово.
Важно! Хранить такое желе можно только в холодильнике. Со временем оно становится более густым.
- Калорийность на 100 г: 212,74 ккал.
- БЖУ: 0,42/0,26/51,59.
- Время приготовления: 1,5 часа.