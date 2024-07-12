Что-то новенькое: топ летних десертов на гриле

Сезон шашлыков и стейков открыт, но на гриле можно готовить не только мясо. В приготовлении летних десертов вам помогут сезонные ягоды и фрукты: теперь каждое блюдо можно дополнить клубникой, голубикой или черешней.

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Мы подготовили подборку десертов на гриле Polaris PGP 3010, потому что именно он оснащен системой PRO control, которая обеспечивает идеальную прожарку с точностью контроля до 1°C.

Жареные персики с йогуртом

Такое сочетание подойдет, как и на десерт после полноценного приема пищи, так и на питательный завтрак.

Персик – 500 г; Мед – 50 г; Лайм - 1 шт; Йогурт греческий – 150 г; Лимон – 1 шт; Мята – 2 шт; Орехи – 50 г; Масло сливочное – 50 г; Масло растительное – 50 г; Персиковый сок – 100 г.

Чтобы обжарить персики, нужно разрезать их пополам и достать косточку. На панель гриля вылейте смесь сливочного и растительного масла. Далее, выкладывайте на него фрукт. Функция термощупа в модели PGP 3010 SMOKELESS бездымного гриля от Polaris определит температуру продукта и поможет достичь нужной степени прожарки.

Это важно, чтобы не пережарить такой нежный продукт, как персик. В процессе жарки добавьте мед и персиковый сок, выпарьте их до состояния соуса и добавьте сок лайма.

Йогурт процедите через марлю от жидкости, добавьте в него сок лимона и перемешайте.

При подаче выложите на тарелку йогурт, сверху положите жареные персики и полейте соусом. Украсить блюдо можно орехами и листьями мяты.

Десерт из камамбера

Сыр камамбер – 200 г; Варенье из инжира – 50 г; Миндаль – 30 г; Палочка корицы – 1 шт; Корица молотая – 2 г.

Выложите головку камамбера на гриль и жарьте 3 минуты при температуре 150 °С. Сыр должен хорошо прогреться внутри, но сохранить форму снаружи.

Переложите камамбер на тарелку и разрежьте пополам. Сверху выложите варенье из инжира. Посыпьте орешками и молотой корицей, в качестве украшение положите палочку корицы.

Сырники с кремом из сметаны

Творог – 450 г; Мука – 40 г; Сахар – 65 г; Яйцо – 1 шт; Сметана 30% – 200 г; Сливочный сыр – 100 г; Сливки 35% – 100 г; Сахар – 25 г.

Перетрите творог и добавьте в него сметану, сахар, муку и яйцо. Перемешивайте все ингредиенты до получения густой однородной массы. Из нее сформируйте небольшие шарики и выложите на гриль. Жарьте на растительном масле до образования корочки. После уменьшите температуру и как следует прогрейте получившиеся сырники.

Для крема сметану, сливочный сыр, сахар, сливки взбейте венчиком в миске. При подаче выложите сырники на тарелку и положите крем рядом.

При готовке на PGP 3010 SMOKELESS не образовывается дыма или вредных испарений, поэтому порадовать себя такими десертами и другими блюдами на гриле можно где угодно, даже в квартире.

Банановый десерт

Банан – 1 шт; Сливки 33% – 20 г; Панировочные сухари – 20 г; Мука – 20 г; Молотая корица – 10 г; Орехи молотые – 10 г; Сладкий сироп или мед.

Смешайте муку с молотой корицей и обваляйте в этой смеси банан. Далее макните банан в сливки, затем в панировочные сухари. Выложите банан на гриль и жарьте 3 минуты при температуре 200 °С. После обжарки выложите банан на блюдо и полейте сладким сиропом или медом. В качестве украшения можно добавить молотые орехи.