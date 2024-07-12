Что-то новенькое. Топ летних десертов на гриле
Сезон шашлыков и стейков открыт, но на гриле можно готовить не только мясо. В приготовлении летних десертов вам помогут сезонные ягоды и фрукты: теперь каждое блюдо можно дополнить клубникой, голубикой или черешней.
Мы подготовили подборку десертов на гриле Polaris PGP 3010, потому что именно он оснащен системой PRO control, которая обеспечивает идеальную прожарку с точностью контроля до 1°C.
Жареные персики с йогуртом
Такое сочетание подойдет, как и на десерт после полноценного приема пищи, так и на питательный завтрак.
- Персик – 500 г;
- Мед – 50 г;
- Лайм - 1 шт;
- Йогурт греческий – 150 г;
- Лимон – 1 шт;
- Мята – 2 шт;
- Орехи – 50 г;
- Масло сливочное – 50 г;
- Масло растительное – 50 г;
- Персиковый сок – 100 г.
Чтобы обжарить персики, нужно разрезать их пополам и достать косточку. На панель гриля вылейте смесь сливочного и растительного масла. Далее, выкладывайте на него фрукт. Функция термощупа в модели PGP 3010 SMOKELESS бездымного гриля от Polaris определит температуру продукта и поможет достичь нужной степени прожарки.
Это важно, чтобы не пережарить такой нежный продукт, как персик. В процессе жарки добавьте мед и персиковый сок, выпарьте их до состояния соуса и добавьте сок лайма.
Йогурт процедите через марлю от жидкости, добавьте в него сок лимона и перемешайте.
При подаче выложите на тарелку йогурт, сверху положите жареные персики и полейте соусом. Украсить блюдо можно орехами и листьями мяты.
Десерт из камамбера
- Сыр камамбер – 200 г;
- Варенье из инжира – 50 г;
- Миндаль – 30 г;
- Палочка корицы – 1 шт;
- Корица молотая – 2 г.
Выложите головку камамбера на гриль и жарьте 3 минуты при температуре 150 °С. Сыр должен хорошо прогреться внутри, но сохранить форму снаружи.
Переложите камамбер на тарелку и разрежьте пополам. Сверху выложите варенье из инжира. Посыпьте орешками и молотой корицей, в качестве украшение положите палочку корицы.
Сырники с кремом из сметаны
- Творог – 450 г;
- Мука – 40 г;
- Сахар – 65 г;
- Яйцо – 1 шт;
- Сметана 30% – 200 г;
- Сливочный сыр – 100 г;
- Сливки 35% – 100 г;
- Сахар – 25 г.
Перетрите творог и добавьте в него сметану, сахар, муку и яйцо. Перемешивайте все ингредиенты до получения густой однородной массы. Из нее сформируйте небольшие шарики и выложите на гриль. Жарьте на растительном масле до образования корочки. После уменьшите температуру и как следует прогрейте получившиеся сырники.
Для крема сметану, сливочный сыр, сахар, сливки взбейте венчиком в миске. При подаче выложите сырники на тарелку и положите крем рядом.
При готовке на PGP 3010 SMOKELESS не образовывается дыма или вредных испарений, поэтому порадовать себя такими десертами и другими блюдами на гриле можно где угодно, даже в квартире.
Банановый десерт
- Банан – 1 шт;
- Сливки 33% – 20 г;
- Панировочные сухари – 20 г;
- Мука – 20 г;
- Молотая корица – 10 г;
- Орехи молотые – 10 г;
- Сладкий сироп или мед.
Смешайте муку с молотой корицей и обваляйте в этой смеси банан. Далее макните банан в сливки, затем в панировочные сухари. Выложите банан на гриль и жарьте 3 минуты при температуре 200 °С. После обжарки выложите банан на блюдо и полейте сладким сиропом или медом. В качестве украшения можно добавить молотые орехи.