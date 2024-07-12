Абрикосы — любимые фрукты многих россиян. У некоторых они растут в огороде, и дачники задаются вопросом: как правильно собирать абрикосы, чтобы они хранились дольше. И вот ответ.

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Абрикосы можно собирать как в стадии полной зрелости, так и недозревшими. По словам опытных огородников, абрикосы хорошо доспевают при температуре 10–15 градусов.

Срывайте плоды в перчатках, чтобы защитный слой с ворсинками сохранялся целым. Плодоножку не срывайте.

Сорванные плоды складывайте в два-три слоя, не больше. В ином случае абрикосы помнутся и начнут гнить.

Ранее сообщалось, что голубика — вкусная и полезная ягода, цены на которую в магазинах и на рынках каждый год бьют рекорды. Чтобы самому получить богатый урожай, нужно соблюдать пять простых правил.

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