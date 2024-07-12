Эксперты рассказали, сколько можно хранить домашний майонез

В домашних условиях можно приготовить майонез, который по вкусу будет ничем не хуже магазинного, а может, и лучше. Однако важно знать, сколько может храниться такой соус и как правильно его готовить. Подробнее об этом «Вечерней Москве» рассказали эксперты.

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По словам кулинарного блогера Марата Абдулаева, срок хранения домашнего майонеза составляет максимум сутки с момента приготовления.

— После этого срока он начинает расслаиваться. Майонез применяют в качестве холодного соуса, например, при заправке салатов, — уточнил собеседник «ВМ».



Абдулаев добавил, что не стоит готовить этот соус в домашних условиях, если затем вы планируете подвергнуть его тепловой обработке (к примеру, при приготовлении мяса по-французски). В этом случае будет «убит» вкус домашнего майонеза — проще приобрести уже готовый, а не тратить время на его готовку.

Шеф-повар Анатолий Крюков порекомендовал растереть соль с горчицей, чтобы вкус стал более насыщенным. Он отметил, что в приготовлении использует оливковое масло вместо подсолнечного, как это предлагается во многих классических рецептах.

— Желток и растительное масло нужно вливать тонкой струйкой, постоянно взбивая венчиком, — подчеркнул эксперт.



Для разнообразия вкуса Крюков предложил добавить по вкусу травы или чеснок.

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина объяснила, почему стоит воздержаться от чрезмерного потребления кетчупа и майонеза.