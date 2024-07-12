Как выбрать и приготовить свежие и качественные сезонные продукты

Рассказываем, как выбрать и подготовить к употреблению свежие и качественные сезонные продукты.

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Лето - это время, когда созревают овощи, фрукты и ягоды. Очень важно есть свежие плоды, ведь они содержат много полезных веществ: витаминов, микроэлементов и других питательных элементов, которые необходимы нашему организму. Чтобы получить максимум пользы, Роспотребнадзор по Омской области напомнил омичам, как правильно выбирать эти продукты.

При покупке овощей и фруктов важно обращать внимание на их внешний вид, запах, цвет и плотность. Окраска плодов должна быть характерной для данного вида, без признаков порчи, гниения или повреждений кожуры. Зрелые плоды обычно имеют насыщенный и приятный аромат.

Яблоки

Здоровые, зрелые яблоки должны иметь насыщенную, равномерную окраску без пятен и тёмных участков. Цвет может варьироваться от ярко-красного до жёлтого в зависимости от сорта. Яблоко должно быть плотным и упругим на ощупь, но не твёрдым. Лёгкое надавливание пальцем должно оставлять небольшую вмятину, которая быстро восстанавливается.

Обратите внимание на их кожуру, если она скользкая и липкая, значит, фрукт обрабатывался дифенилом (пищевой консервант). Удалить его водой невозможно. Поэтому лучше вымыть яблоки с мылом, при этом тщательно промыть водой.

Зелень

При выборе зелени следует учитывать, что салат, шпинат и щавель должны быть свежими, чистыми, с неогрубевшими листьями зелёного цвета. Допускается не более 2 % овощей увядших, огрубевших, запаренных.

Здоровая зелень имеет насыщенный, глубокий цвет. Бледные или желтоватые листья свидетельствуют о перезревании или плохом хранении. Свежая зелень имеет яркий, травянистый аромат. Если запах слабый или отсутствует, значит, зелень утратила свежесть.

Черешня

У хорошей черешни гладкая и блестящая кожица без повреждений. Если поверхность ягоды матовая и не отражает свет, это может означать, что она уже долго лежит. Мякоть качественной черешни плотная и упругая. Если ягода мягкая на ощупь, то, вероятно, она перезрела или начала портиться.

Прежде всего, должна быть плодоножка. Если её нет, то в месте её прикрепления к ягоде образуются входные ворота для попадания грязи и микробов. Плодоножка свежей ягоды эластичная, зелёного цвета. Сухая, потемневшая плодоножка бывает у долго хранившихся ягод, что, скорее всего, негативно скажется на их вкусе.

Вкус черешни зависит от её сорта и цвета. Жёлтая и розовая черешня - более нежная и водянистая. У неё неяркий кисло-сладкий вкус. Ягоды тёмных сортов отличаются насыщенным вкусом и сладостью. Самая вкусная черешня продаётся только в разгар сезона - с конца июня по середину июля.

Клубника

Спелая и качественная клубника имеет определённые характеристики. Ягоды должны быть сухими, без признаков гниения и иметь однородный и насыщенный цвет. Зелёные листики "чашечки" должны обрамлять ягоду и быть без признаков увядания.

Ягоды клубники должны быть упругими, блестящими и гладкими, без вмятин и повреждений. А также обладать ярко выраженным ароматом, характерным для этого вида.

Определить сладость можно обратив внимание на черенок ягоды. Если между зелёными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она, скорее всего, будет кислить.

У этой ягоды короткий срок хранения, поэтому покупайте ровно столько, сколько вы готовы съесть в ближайшее время.

Молодой картофель

Опытные хозяйки при покупке обращают внимание на внешний вид ранней картошки. Так, безупречная гладкость и яркость кожуры свидетельствуют о том, что картофель собрали совсем недавно. Сами клубни должны быть целостными, гладкими, без единой трещинки, ссадины или вмятины.

Кожура должна быть гладкой, ровной, с ярким, насыщенным оттенком. Бледный, тусклый цвет говорит о том, что клубни перезрели. На поверхности не должно быть ни малейших признаков проращивания или позеленения. Это признак свежести и соответствия раннему сроку сбора.

Готовим овощи, фрукты и зелень к употреблению

Корнеплоды, такие как картофель, редис, морковь и свёкла, перед приготовлением рекомендуется ненадолго замочить в тёплой воде (примерно на 10-15 минут). После этого их следует тщательно очистить щёткой и хорошо промыть.

Капусту (белокочанную, пекинскую и др. листовые виды) перед промыванием прохладной водой нужно очистить от верхнего слоя листьев. Цветную капусту, чтобы избавить её от насекомых, лучше предварительно замочить в прохладной воде, разделить на соцветия, одновременно освобождая от потемневших участков.

Чтобы подготовить зелень к использованию, нужно её перебрать, удалить корни, пожелтевшие и повреждённые листья. Затем её следует замочить в прохладной воде на 15 минут. Затем необходимо периодически менять воду и разбирать зелень на отдельные листочки и веточки. Это поможет избавиться от грязи, которая осядет на дно.

Чтобы лучше очистить зелень от патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов, можно подержать её в течение получаса в солевом или уксусном растворе. Для приготовления раствора нужно добавить 1 столовую ложку соли или уксуса на 1 литр воды. После этих манипуляций пучки зелени нужно просто промыть под проточной водой.

Перед употреблением ягоды, как и другие плоды, необходимо тщательно вымыть. Но прежде чем приступить к "водным процедурам", нужно удалить все мятые, перезрелые, недозрелые, загнившие или повреждённые плоды.

Чтобы промыть черешню и клубнику, нужно выложить ягоды в один слой на дуршлаг и промывать их под проточной водой в течение 5 минут. Это позволит удалить с поверхности ягод землю или пыль. Если вы хотите отмыть клубнику от остатков земли и песка, то лучше всего замочить ягоды на 5-10 минут в прохладной воде, а затем ополоснуть их под краном.

Перед употреблением виноград необходимо промыть под струёй воды из-под крана и дать воде стечь. Если гроздья плотные, то их нужно разделить при помощи ножниц, но не стоит отрывать ягоды от плодоножки. Она, как пробка, защищает ягоду от проникновения посторонних микроорганизмов, предотвращая быстрое гниение и порчу продукта.

Важно понимать, что регулярное и тщательное мытье овощей, фруктов и ягод - это простая, но действенная мера, которая не только улучшит вкус и аромат ваших любимых сезонных продуктов, но и обеспечит их безопасность для здоровья вас и ваших близких.