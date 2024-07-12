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Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Чечевица богата растительным белком, полезна для печени и отлично насыщает. Делимся простым рецептом очень вкусной чечевичной похлебки с картошкой и сельдереем.

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем
© Unsplash

Ингредиенты

  • Чечевица — 300 г;
  • вода или бульон — 1 л;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • картофель — 2 шт.;
  • сельдерей — 2 стебля;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • лавровый лист — 2 шт. (по желанию);
  • приправы по вкусу;
  • растительное масло — 1–2 ст. л.;
  • свежая зелень для подачи.

Способ приготовления

  1. Измельчите овощи. Разогрейте масло в кастрюле с толстым дном. Выложите в кастрюлю лук и морковь, жарьте до мягкость.
  2. Добавьте к смеси нарезанные картошку, сельдерей и чеснок. Готовьте 3–5 минут.
  3. Всыпьте промытую чечевицу, залейте бульоном или водой. Добавьте лаврушку и приправы по вкусу.
  4. Доведите суп до кипения, затем варите 20–25 минут на слабом огне, пока чечевица не размягчится.
  5. Разлейте горячий суп по тарелкам и украсьте свежей измельченной зеленью.
  6. Сытная чечевичная похлебка готова!
Еда