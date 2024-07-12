Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем

Чечевица богата растительным белком, полезна для печени и отлично насыщает. Делимся простым рецептом очень вкусной чечевичной похлебки с картошкой и сельдереем.

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Ингредиенты

Чечевица — 300 г;

вода или бульон — 1 л;

лук — 1 шт.;

морковь — 2 шт.;

картофель — 2 шт.;

сельдерей — 2 стебля;

чеснок — 2 зубчика;

лавровый лист — 2 шт. (по желанию);

приправы по вкусу;

растительное масло — 1–2 ст. л.;

свежая зелень для подачи.

Способ приготовления