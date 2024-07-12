Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем

Чечевица богата растительным белком, полезна для печени и отлично насыщает. Делимся простым рецептом очень вкусной чечевичной похлебки с картошкой и сельдереем.
Ингредиенты
- Чечевица — 300 г;
- вода или бульон — 1 л;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- картофель — 2 шт.;
- сельдерей — 2 стебля;
- чеснок — 2 зубчика;
- лавровый лист — 2 шт. (по желанию);
- приправы по вкусу;
- растительное масло — 1–2 ст. л.;
- свежая зелень для подачи.
Способ приготовления
- Измельчите овощи. Разогрейте масло в кастрюле с толстым дном. Выложите в кастрюлю лук и морковь, жарьте до мягкость.
- Добавьте к смеси нарезанные картошку, сельдерей и чеснок. Готовьте 3–5 минут.
- Всыпьте промытую чечевицу, залейте бульоном или водой. Добавьте лаврушку и приправы по вкусу.
- Доведите суп до кипения, затем варите 20–25 минут на слабом огне, пока чечевица не размягчится.
- Разлейте горячий суп по тарелкам и украсьте свежей измельченной зеленью.
- Сытная чечевичная похлебка готова!