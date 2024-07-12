Прореживаем морковь: всего два правила, как сделать это быстро и легко

Морковь, растущая в огороде, нуждается в прореживании. Опытные дачники раскрыли два правила, которые помогут сделать это просто и быстро.

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Первое — расстояние между рядами должно быть 10–12 сантиметров. Это можно сделать с помощью сделать с помощью строительного правила при посеве моркови.

Второе — когда у растения появятся два-три настоящих листочка, морковь нужно проредить, оставляя между растениями расстояние пять-семь сантиметров (это спичечный коробок). Удаляйте всю морковь по длине коробка, а в оставшемся пучке оставьте самую сильную морковь.

Ранее опытные огородники посоветовали самостоятельно подготовить универсальную подкормку, которая заставит растения быстрее адаптироваться к грунту и простимулирует новые завязи. Рецепт такой подкормки прост.

До этого биолог Михаил Краснов рассказал, что растения на даче необходимо подкармливать, чтобы они активно и эффективно плодоносили на протяжении всего сезона. По его словам, огурцы и кабачки нужно подкармливать азотом, так как это питает их, особенно если они высажены на скудных и истощенных почвах.