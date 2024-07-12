Простой рецепт маринованной летней капусты

Из капусты готовят множество блюд, от основных до закусок. Есть еще один рецепт из капусты, который своим вкусом сразит наповал всех гостей.

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Возьмите 1–1,5 кг капусты, 2— 3 моркови, 4–6 штук сладкого перца, головку чеснока, укроп, сельдерей и острый перец. Кочан капусты нарежьте кубиками, а морковь — колечками. Зеленый сладкий и острый перцы нарежьте произвольными кусочками. Количество острого перца регулируйте самостоятельно.

На дно кастрюли выложите веточку укропа, а дальше выкладывайте слоями капусту, морковь и перец. Сюда же добавьте чеснок и немного листьев сельдерея. Повторите слои и сверху уложите веточку укропа.

Для заправки возьмите литр воды, 150 граммов сахара, 1,5–2 столовых ложки соли, 80–100 мл уксуса 9%, 70 мл масла, 3 штуки гвоздики, 3 штуки душистого перца и два лаврового листа. Все смешайте, доведите до кипения и добавьте к овощам, закройте крышкой.

Когда все остынет, переложите закуску в трехлитровую банку и уберите в холодильник. На следующий день блюдо можно есть.

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