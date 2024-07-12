Пастила из крыжовника: традиционный русский десерт

Пастила — традиционный русский десерт. Как приготовить это лакомство дома? Делимся легким рецептом пастилы из крыжовника.

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Ингредиенты

Крыжовник — 1 кг

Сахарный песок — 300 г

Сахарная пудра — для посыпки

Лимон — для сока

Способ приготовления

Крыжовник как следует помойте, уберите у ягод плодоножки. Переложите плоды в кастрюлю, засыпьте сверху сахар, выдавите сок примерно половины лимона. Тушите получившуюся смесь на медленном огне, иногда помешивая. Нужно, чтобы ягоды превратились в пюре. Снимите кастрюлю с плиты, остудите пюре, пропустите его через сито или пройдитесь по смеси блендером, чтобы избавиться от комочков, косточек и кожуры. В это же время разогрейте духовку до небольшой температуры — градусов 60–80. Застелите противень или форму пергаментом, бумагой для выпечки. Положите туда пюре из крыжовника. Сушите будущую пастилу примерно 5–9 часов (время зависит от влажности ягод и температуры духовки). Проверяйте сладость время от времени. Пастила должна быть эластичной, но не липкой. После того как пастила остынет, нарежьте ее на полоски, посыпьте сахарной пудрой по желанию.

Вот интересная информация о пастиле из крыжовника: