Пастила из крыжовника: традиционный русский десерт
Пастила — традиционный русский десерт. Как приготовить это лакомство дома? Делимся легким рецептом пастилы из крыжовника.
Ингредиенты
- Крыжовник — 1 кг
- Сахарный песок — 300 г
- Сахарная пудра — для посыпки
- Лимон — для сока
Способ приготовления
- Крыжовник как следует помойте, уберите у ягод плодоножки.
- Переложите плоды в кастрюлю, засыпьте сверху сахар, выдавите сок примерно половины лимона.
- Тушите получившуюся смесь на медленном огне, иногда помешивая. Нужно, чтобы ягоды превратились в пюре.
- Снимите кастрюлю с плиты, остудите пюре, пропустите его через сито или пройдитесь по смеси блендером, чтобы избавиться от комочков, косточек и кожуры.
- В это же время разогрейте духовку до небольшой температуры — градусов 60–80.
- Застелите противень или форму пергаментом, бумагой для выпечки.
- Положите туда пюре из крыжовника.
- Сушите будущую пастилу примерно 5–9 часов (время зависит от влажности ягод и температуры духовки). Проверяйте сладость время от времени. Пастила должна быть эластичной, но не липкой.
- После того как пастила остынет, нарежьте ее на полоски, посыпьте сахарной пудрой по желанию.
Вот интересная информация о пастиле из крыжовника:
- калорийность — 130 ккал на 100 г;
- время приготовления — примерно 6–8 часов.