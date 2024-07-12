История драников и три вкусных рецепта их приготовления

О сочных картофельных оладьях с хрустящей корочкой, думаю, слышал каждый из вас. Национальное белорусское блюдо подходит для полноценного обеда или ужина. В сочетании со сметаной или чесночным соусом драники в полной мере раскрывают свой вкус. Их подают с овощным салатом, грибами, соленым лососем и другими продуктами, но оладушки можно есть и просто так: они надолго утоляют голод. В этой статье мы поделимся с вами тремя рецептами этого вкуснейшего блюда, которые просты в исполнении и не требуют много времени

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Окунемся в историю

Прежде чем мы расскажем о том, как готовить блюдо, стоит познакомить вас с его историей. Изначально основа драников — картошка — не была известна на просторах современной Белоруссии. Родиной этого овоща считается Южная Америка. Как же картофель попал на другой континент, преодолев тысячи километров пути?

Дело в том, что в XVIII столетии территории, расположенные на месте нынешнего Белорусского государства, принадлежали Польше. Предводитель земель — король Станислав Август Понятовский — увлекался растениеводством. Он изучал различные виды саженцев и выращивал на своих территориях новые растения, привезенные из других стран. Однажды король узнал о картофеле и заинтересовался им изначально как декоративным растением. Долгое время люди использовали только верхнюю часть саженцев: красивыми цветами и ягодами стебля украшали шляпы и одежду.

Лишь спустя годы народ все же решил попробовать подземные плоды растения на вкус, ведь в той же Южной Америке их уже давно употребляли в пищу. Сначала их ели только в отварном виде, добавляя в различные супы и делая пюре. Чуть позднее картофель стали запекать и жарить, открыв новые блюда. С внедрением плодов в кулинарию начали выводить новые виды картофеля, более вкусного и удобного для жарки.

В начале XIX века польский повар Ян Шитлер изобрел блюдо, название которого буквально означало «картофельные блины». Оладушки, сформированные из тертого картофеля и обжаренные в масле, полюбились народу и быстро приобрели популярность.

Времена менялись, и родиной блюда стала нарекаться Белоруссией. Сами картофельные оладушки переименовались в драники (производное от слова «драть», то есть натирать плоды на терке).

На сегодняшний день существует множество рецептов драников. И теперь их не только «дерут», но и мнут, делая блюдо из картофельного пюре. В него стали добавлять морковь, сыр, грибы и другие ингредиенты для создания новых вкусовых сочетаний. Ниже мы подобрали три рецепта аппетитного блюда, которые не займут у вас много времени.

Рецепты сочных драников с хрустящей корочкой

1. Классическое блюдо

На самом деле оригинальный рецепт картофельных блинов включал в себя только натертые плоды и соль. Впоследствии люди начали экспериментировать со вкусами и видом драников. Так, в блюдо стали добавлять лук и муку, чтобы оладьи не темнели и сохраняли форму.

Для приготовления классических оладушек вам понадобятся:

7 средних плодов картофеля;

1 репчатый лук;

1 столовая ложка муки;

2 столовые ложки растительного масла;

Перец и соль — по 0,5 чайной ложки.

Сначала помойте и почистите картофель и лук. На крупной терке натрите плоды, а затем к ним же добавьте натертый лук. Перемешайте овощную массу и положите ее в дуршлаг. Подождите около 15 минут для того, чтобы от овощей отошел лишний сок. Тщательно отожмите массу и переложите ее в глубокую тарелку. Затем добавьте муку, специи и перемешайте до однородности. Разогрейте на среднем огне сковороду с растительным маслом и аккуратно выложите на нее массу, зачерпнув небольшое количество столовой ложкой. На поверхности сковороды сформируйте лепешку лопаткой и положите еще несколько изделий так, чтобы между ними оставалось расстояние 5 мм. На одной стороне жарьте оладушки около 4–5 минут, а затем переверните их и обжарьте еще 5 минут до золотистой корочки. Подавать классические драники принято со сметаной.

2. Драники из пюре — нежные и сытные

Блюдо из картофельного пюре нельзя в полной мере считать драниками, так как технология его приготовления отличается от оригинала. Тем не менее картофельные лепешки получаются вполне вкусными и нежными: они идеально сочетаются с чесночным или грибным соусом, а также подходят в качестве гарнира к мясу.

Для того чтобы приготовить драники из пюре, вам нужно взять:

7–8 плодов картофеля;

1 куриное яйцо;

3 столовые ложки муки или манки;

20 граммов сливочного масла;

Черный перец, соль и другие специи — по вкусу.

Сначала почистите картофель и каждый его плод разрежьте на 2–3 части. Это нужно для того, чтобы картошка быстрее сварилась: в дальнейшем из небольших частей будет удобнее делать пюре. Отварите картофель до полной мягкости и полностью слейте воду. Сделайте рыхлое пюре и добавьте к нему масло, специи, яйцо, муку или манку. Хорошо перемешайте до однородной массы и слепите из нее лепешки толщиной 5–7 мм. Обваляйте каждую лепешку в муке для того, чтобы они не прилипали и сохраняли форму. На хорошо разогретую сковороду выложите оладьи и обжарьте их с каждой стороны в растительном масле около 5–6 минут.

3. Вкуснейшее блюдо с добавлением тертого сыра и зелени

Драники, сделанные с добавлением сыра и зелени, приятно удивят ваших гостей. Они станут главным блюдом стола на празднике, а ваша семья будет просить сделать оладушки еще для разнообразия будничного обеда.

Чтобы приготовить эти восхитительные лепешки, вам нужно взять следующие ингредиенты:

7 штук картофеля;

1 куриное яйцо;

3 столовые ложки муки или манной крупы;

1 репчатый лук;

Твердый сыр — 100–200 граммов;

4 столовые ложки растительного масла;

Черный перец и соль — по вкусу;

Сушеную зелень — 0,5 чайной ложки.

Сначала помойте и почистите овощи, а затем натрите их на крупной терке. Положите в дуршлаг для того, чтобы с них стек сок, а по истечении 15 минут переложите в миску. Затем добавьте к массе муку, специи и зелень, разбейте яйцо и положите натертый сыр. Хорошо перемешайте и сформируйте небольшие оладушки. Тем временем разогрейте сковороду с растительным маслом и осторожно положите лепешки на раскаленную поверхность. Обжаривайте изделия на среднем огне примерно по 5–7 минут с каждой стороны. Подавайте драники в горячем виде с соусом или сметаной.

Мы рассказали вам о трех рецептах картофельных лепешек. Готовые изделия можно подавать вместе с любым мясом, салатами или в сочетании с рыбой и жареными грибами. Драники получаются сочные внутри и хрустящие снаружи, они отлично дополняют другие блюда и хорошо насыщают.

Для того чтобы изделия не разваливались, следует выбирать картофель, содержащий большое количество крахмала. Так, отличными вариантами станут специальные сорта для жарки или розовый картофель. Плоды не должны быть сильно водянистыми. В противном случае придется уделить больше времени тому, чтобы сок с тертого картофеля стек.

Также во время формирования овощной массы нужно обязательно добавлять муку или манную крупу и куриное яйцо, чтобы при жарке оладьи сохраняли первоначальную форму. От естественного потемнения картофеля спасет добавление лука и небольшого количества кефира.