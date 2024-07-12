Простой рецепт лечо

Такое лечо вызовет зависть у свекрови: простой рецепт идеальной закрутки
Иногда не хочется тратить много времени на закрутки, и тогда на помощь приходит рецепт ленивого лечо. Это блюдо станет коронным на любом застолье.
На шесть банок по 0,5 мл возьмите три килограмма помидоров, килограмм болгарского перца, три зубчика чеснока, две-три столовые ложки уксуса 9%, стакан сахара и две столовые ложки соли.
Помидоры нарежьте ломтиками, а перцы — соломкой. 1,5 килограмма приготовленных помидоров и перец смешайте и выложите в кастрюлю. Влейте 0,5–1 стакан воды. Доведите до кипения, а затем варите на слабом огне около 10 минут.
После этого добавьте остальные помидоры и перемешайте. В смесь всыпьте соль, сахар и поварите еще 20–25 минут. Добавьте чеснок, пропущенный через чесночницу и уксус. Варите лечо еще пять минут. Блюдо готово!
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