Простой рецепт лечо

Иногда не хочется тратить много времени на закрутки, и тогда на помощь приходит рецепт ленивого лечо. Это блюдо станет коронным на любом застолье.

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На шесть банок по 0,5 мл возьмите три килограмма помидоров, килограмм болгарского перца, три зубчика чеснока, две-три столовые ложки уксуса 9%, стакан сахара и две столовые ложки соли.

Помидоры нарежьте ломтиками, а перцы — соломкой. 1,5 килограмма приготовленных помидоров и перец смешайте и выложите в кастрюлю. Влейте 0,5–1 стакан воды. Доведите до кипения, а затем варите на слабом огне около 10 минут.

После этого добавьте остальные помидоры и перемешайте. В смесь всыпьте соль, сахар и поварите еще 20–25 минут. Добавьте чеснок, пропущенный через чесночницу и уксус. Варите лечо еще пять минут. Блюдо готово!

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