Рецепт диетического винегрета

Сегодня поделимся рецептом винегрета, который не навредит вашей фигуре. Для этого в обычный рецепт достаточно внести несколько корректировок.

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Ингредиенты:

Свекла — 2 шт. средние;

Морковь — 1 шт. крупная;

Репчатый лук — 1 шт. крупная;

Маринованные огурцы — 250 г;

Соленая капуста — 250 г;

Консервированный зеленый горошек — 1 б;

Белый винный уксус — 50 г;

Соль, перец — по вкусу.

Свеклу и морковь отварить в кожуре. Лук порезать и замариновать в белом винном уксусе. Отваренные овощи почистить и порезать мелкими кубиками. Соленую капусту и консервированный горошек вытащить из рассола, лук - из маринада и добавить к овощам. Все перемешать, посолить и поперчить. Диетический винегрет готов. Калорийность такого салата в два раза ниже, чем у традиционного винегрета.

Калорийность на 100 г: 36,88 ккал;

БЖУ: 1,93/0,18/6,65;

Время приготовления: 2 часа.

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