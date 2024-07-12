Рецепт диетического винегрета

Диетический винегрет: любимый салат с низкой калорийностью
Сегодня поделимся рецептом винегрета, который не навредит вашей фигуре. Для этого в обычный рецепт достаточно внести несколько корректировок.
Ингредиенты:
- Свекла — 2 шт. средние;
- Морковь — 1 шт. крупная;
- Репчатый лук — 1 шт. крупная;
- Маринованные огурцы — 250 г;
- Соленая капуста — 250 г;
- Консервированный зеленый горошек — 1 б;
- Белый винный уксус — 50 г;
- Соль, перец — по вкусу.
Свеклу и морковь отварить в кожуре. Лук порезать и замариновать в белом винном уксусе. Отваренные овощи почистить и порезать мелкими кубиками. Соленую капусту и консервированный горошек вытащить из рассола, лук - из маринада и добавить к овощам. Все перемешать, посолить и поперчить. Диетический винегрет готов. Калорийность такого салата в два раза ниже, чем у традиционного винегрета.
- Калорийность на 100 г: 36,88 ккал;
- БЖУ: 1,93/0,18/6,65;
- Время приготовления: 2 часа.
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