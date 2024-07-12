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Диетический винегрет: любимый салат с низкой калорийностью

Сегодня поделимся рецептом винегрета, который не навредит вашей фигуре. Для этого в обычный рецепт достаточно внести несколько корректировок.

Рецепт диетического винегрета
© unsplash

Ингредиенты:

  • Свекла — 2 шт. средние;
  • Морковь — 1 шт. крупная;
  • Репчатый лук — 1 шт. крупная;
  • Маринованные огурцы — 250 г;
  • Соленая капуста — 250 г;
  • Консервированный зеленый горошек — 1 б;
  • Белый винный уксус — 50 г;
  • Соль, перец — по вкусу.

Свеклу и морковь отварить в кожуре. Лук порезать и замариновать в белом винном уксусе. Отваренные овощи почистить и порезать мелкими кубиками. Соленую капусту и консервированный горошек вытащить из рассола, лук - из маринада и добавить к овощам. Все перемешать, посолить и поперчить. Диетический винегрет готов. Калорийность такого салата в два раза ниже, чем у традиционного винегрета.

  • Калорийность на 100 г: 36,88 ккал;
  • БЖУ: 1,93/0,18/6,65;
  • Время приготовления: 2 часа.

Ранее мы поделились рецептом диетических кабачков.

Еда