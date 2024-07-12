Рецепт капустного супа для похудения

Что приготовить, когда сидишь на диете? Делимся рецептом капустного супа для похудения. Это быстрое, простое и полезное блюдо, в котором содержится мало калорий.

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Ингредиенты

Капуста — 1 средний кочан;

Морковь — 2 шт;

Лук — 2 средних шт;

Сельдерей — 100 г;

Зеленый перец (перец «ласточка») — 1 шт;

Томатная паста — около 200 г;

Бульон овощной — 1 л;

Масло — для жарки;

Соль, любые специи (куркума, имбирь и т. д.), перец;

Свежие травы (петрушка или укроп) — для украшения.

Способ приготовления

В кастрюлю налейте немного масла. Отправьте туда морковку, лук, перец, сельдерей. Жарьте на среднем огне, постоянно помешивая, примерно минут 5–7, пока овощи не размягчатся.

Спустя некоторое время добавьте в ту же емкость мелко нарезанную капусту. Размещайте все ингредиенты. Жарьте еще минут 5.

После этого залейте туда же бульон. Доведите блюдо до кипения. Убавьте огонь, варите еще полчаса или до тех пор, пока овощи не размягчатся.

Добавьте в капустный суп томатную пасту, любимые приправы. Еще раз размешайте блюдо. Дайте настоятся минут 5–7.

Подавайте горячим, посыпав мелко нарубленными травами.

Вот интересная информация о капустном супе для похудения:

Калорийность — 30 ккал на 100 г.;

Время приготовления — примерно час.

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