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Синие, мягкие, вкусные: готовим тушеные баклажаны

Сегодня купить баклажаны в магазине можно круглый год, но летом они стоят дешевле всего. Да и на вкус, по субъективному ощущению, летние овощи лучше. Чтобы убедиться в этом, приготовьте тушеные баклажаны по простому рецепту.

Рецепт тушеных баклажанов
© unsplash

Ингредиенты:

  • Баклажаны — 7 шт;
  • Помидоры — 2 шт;
  • Морковь — 1 шт;
  • Репчатый лук — 1 шт;
  • Подсолнечное масло — 2 ст. л;
  • Сливочное масло — 20 г;
  • Соль, перец, чеснок, лавровый лист — по вкусу.

Баклажаны нарезать кубиками или кружочками и замочить в круто посоленной воде, чтобы ушла горечь. Тем временем лук порезать полукольцами и пассеровать в сотейнике на подсолнечном масле 5–10 минут. После этого добавить к луку крупно натертую морковь, перемешать и держать на огне еще 5 минут. Затем добавляем в зажарку нарезанные дольками помидоры, накрываем крышкой и тушим 10 минут. Баклажаны откидываем на дуршлаг, чтобы стекли излишки воды, и выкладываем их в сотейник. Тушим под крышкой 15–20 минут, после чего при необходимости добавляем соль, перец, измельченный чеснок, лавровый лист и кусочек сливочного масла для усиления вкуса. При желании в тушеные баклажаны также можно добавить пару ложек сметаны, перемешать и тушить еще 10 минут.

Тушеные баклажаны, приготовленные по такому рецепту, отлично подойдут в качестве овощного гарнира к мясу или в качестве самостоятельного блюда. При подаче кушанье можно украсить свежей зеленью.

  • Калорийность на 100 г: 42,51 ккал;
  • БЖУ: 1,2/1,93/5,11;
  • Время приготовления: 1 час.

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