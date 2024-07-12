Рецепт тушеных баклажанов

Сегодня купить баклажаны в магазине можно круглый год, но летом они стоят дешевле всего. Да и на вкус, по субъективному ощущению, летние овощи лучше. Чтобы убедиться в этом, приготовьте тушеные баклажаны по простому рецепту.

© unsplash

Ингредиенты:

Баклажаны — 7 шт;

Помидоры — 2 шт;

Морковь — 1 шт;

Репчатый лук — 1 шт;

Подсолнечное масло — 2 ст. л;

Сливочное масло — 20 г;

Соль, перец, чеснок, лавровый лист — по вкусу.

Баклажаны нарезать кубиками или кружочками и замочить в круто посоленной воде, чтобы ушла горечь. Тем временем лук порезать полукольцами и пассеровать в сотейнике на подсолнечном масле 5–10 минут. После этого добавить к луку крупно натертую морковь, перемешать и держать на огне еще 5 минут. Затем добавляем в зажарку нарезанные дольками помидоры, накрываем крышкой и тушим 10 минут. Баклажаны откидываем на дуршлаг, чтобы стекли излишки воды, и выкладываем их в сотейник. Тушим под крышкой 15–20 минут, после чего при необходимости добавляем соль, перец, измельченный чеснок, лавровый лист и кусочек сливочного масла для усиления вкуса. При желании в тушеные баклажаны также можно добавить пару ложек сметаны, перемешать и тушить еще 10 минут.

Тушеные баклажаны, приготовленные по такому рецепту, отлично подойдут в качестве овощного гарнира к мясу или в качестве самостоятельного блюда. При подаче кушанье можно украсить свежей зеленью.

Калорийность на 100 г: 42,51 ккал;

БЖУ: 1,2/1,93/5,11;

Время приготовления: 1 час.

Ранее мы поделились рецептом овощного рагу с красной фасолью и куриными сердечками.