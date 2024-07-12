Рецепт жиросжигающего коктейля с лимоном

Вода Сасси — это богатый полезными веществами напиток из лимона, имбиря и огурца. Ему приписываются жиросжигающие свойства, благодаря чему он популярен в широких кругах. Рассказываем, как приготовить воду с лимоном для похудения по рецепту диетолога Синтии Сасс.

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Ингредиенты

Вода — 2 л;

Лимон — 1 шт;

Огурец — 1 шт;

Корень имбиря — 10 г;

Мята (листья) — 10 г.

Способ приготовления

Нарежьте кольцами лимон и огурец.

Имбирь натрите на мелкой терке.

Мяту промойте, отсоедините листья от стеблей.

Соедините в кувшине кольца лимона и огурца, мятные листья и измельченный имбирь.

Залейте водой и уберите в холодильник на 6 часов.

При желании после настаивания процедите воду для похудения через сито. Готово!

Время приготовления — 10 мин;

Калорийность — 6 ккал на 100 мл.

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