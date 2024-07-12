Рецепт жиросжигающего коктейля с лимоном

Вода Сасси для похудения — жиросжигающий коктейль с лимоном
Вода Сасси — это богатый полезными веществами напиток из лимона, имбиря и огурца. Ему приписываются жиросжигающие свойства, благодаря чему он популярен в широких кругах. Рассказываем, как приготовить воду с лимоном для похудения по рецепту диетолога Синтии Сасс.
Ингредиенты
- Вода — 2 л;
- Лимон — 1 шт;
- Огурец — 1 шт;
- Корень имбиря — 10 г;
- Мята (листья) — 10 г.
Способ приготовления
Нарежьте кольцами лимон и огурец.
Имбирь натрите на мелкой терке.
Мяту промойте, отсоедините листья от стеблей.
Соедините в кувшине кольца лимона и огурца, мятные листья и измельченный имбирь.
Залейте водой и уберите в холодильник на 6 часов.
При желании после настаивания процедите воду для похудения через сито. Готово!
- Время приготовления — 10 мин;
- Калорийность — 6 ккал на 100 мл.
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