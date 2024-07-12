Нутрициолог рассказал о пользе горького шоколада

Горький шоколад полезен, поскольку борется со старением клеток организма, рассказала в беседе с «Радио 1» нутрициолог Жанна Коробейникова. По ее словам, в этом шоколаде содержится большое количество антиоксидантов.

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"Он помогает бороться с окислительным стрессом, со старением всех клеток нашего организма, улучшает иммунитет, способствует нормализации обмена веществ, предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний. К тому же он богат клетчаткой", — объяснила эксперт.



Нутрициолог отметила, что горький шоколад увеличивает серотонин, благодаря чему улучшается настроение и поднимается либидо. Поэтому его можно назвать антистресс-продуктом.

В белом шоколаде или любом другом его виде почти нет какао-бобов, поэтому по-настоящему полезным считается именно горький шоколад, добавила Коробейникова.

Ранее терапевт Зарема Тен рассказала, что людям, страдающим от диабета, рекомендуется есть только горький шоколад с высоким содержанием какао — от 85%, но тоже в ограниченных количествах. Кроме того, для людей с диабетом или преддиабетом придумали специальный шоколад, в котором глюкоза заменена на фруктозу. Людям с диабетом первого и второго типов или с нарушением толерантности к глюкозе категорически не рекомендуется есть обычный шоколад.