Котлеты без яиц и хлеба: советский рецепт

Люди постарше любят вспоминать давно забытые блюда, которые раньше были привычными. Повар Юлия Архипова напомнила, как приготовить бабушкины котлеты без яиц и хлеба. Рецепт советских времен.

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Продукты рассчитываются на 700 граммов фарша, в котором соотношение свинины и говядины — три к двум. Возьмите две луковицы, две столовых ложки воды, 100 граммов сухарей, соль, перец и три дольки чеснока.

Фарш посолите, добавьте в него нарезанные чеснок, лук и перец. Перемешайте. Затем всыпьте в фарш сухари и сверху влейте немного воды.

Оставьте заготовку для котлет в прохладном месте на час. За это время сухари напитаются ароматом мяса. Сформируйте и обжарьте котлеты до готовности, передают «Белновости».

Ранее NEWS.ru раскрыл рецепт вкуснейших котлет из кремлевской столовой. За ними во времена СССР выстраивалась огромная очередь. Они получались невероятно свежими и сочными.

До этого NEWS.ru пошагово рассказал, как приготовить идеальные оладьи. Это блюдо — сытное и в меру сладкое угощение с приятной текстурой, которое идеально подойдет на завтрак. Для его приготовления понадобятся кефир, мука, яйцо, сахар, соль, ванильный сахар и сода.