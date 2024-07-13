«Апероль шприц»: пошаговый рецепт коктейля

Коктейль «Апероль шприц» родом из Италии, но популярен во многих странах мира, в том числе и в России, особенно в летний сезон на открытых верандах ресторанов. Приготовить напиток можно и дома: для этого достаточно иметь в арсенале всего три ингредиента: содовую, биттер и сухое игристое вино. Рецепты коктейля — в материале «Ленты.ру».

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Как приготовить «Апероль шприц»

«Апероль шприц» — это алкогольный напиток родом из Италии, его часто подают в качестве аперитивного коктейля. Крепость коктейля обычно не превышает 9-10 градусов.

«Апероль шприц» принято наливать в высокий бокал для вина, в нем же коктейль и смешивают. Готовить напиток следует прямо перед подачей.

Классический рецепт

«Барная подача классического коктейля "Апероль шприц" предполагает украшение коктейля дольками или полукольцами апельсина. Для более насыщенного вкуса нарежьте апельсин и добавьте в напиток: тогда цитрус отдаст свои сок и сладость», — посоветовал профессиональный бармен Ярослав Парфенов.



Такой рецепт классического микса «Апероль шприц» предложил бармен Ярослав Парфенов.

Ингредиенты:

Содовая — 30 миллилитров;

Просекко — 90 миллилитров;

Биттер «Апероль» («Кампари», «Селект») — 60 миллилитров;

Апельсин — по вкусу;

Лед в кубиках.

Приготовление:

Положите в бокал лед до самых краев; Налейте в бокал содовую, просекко и биттер; Длинной ложкой аккуратно перемешайте все ингредиенты движениями снизу вверх; Положите пару долек апельсина.

Коктейль готов.

Откуда название «Апероль-шприц»?

Название коктейля происходит из немецкого языка: глагол spritzen обозначает «брызгать». Согласно легенде, название напитку дали австрийские военные, которые в середине XIX века оказались на юго-востоке Италии в страшную жару. Спасаясь от зноя, мужчины смешивали местные вина с газированной водой, иногда добавляли сок из апельсинов. Так у них получалось что-то похожее на современный «Апероль шприц».

«Шприцы — это целая группа напитков, которые объединены сочетанием трех компонентов: содовая, шампанское (просекко) и крепкий алкоголь. Так что название "Апероль шприц" — это буквально значит "шприц на основе биттера Aperol"», — пояснил профессиональный бармен Ярослав Парфенов.



Безалкогольный «Апероль шприц»

В сильную жару можно приготовить и безалкогольный вариант коктейля «Апероль шприц».

«Понадобится заменить несколько компонентов. Вместо горького ликера я советую взять сироп на основе апельсинового и яблочного пюре — найти такой легко можно на маркетплейсах. А вместо просекко — кисленький апельсиновый сок», — поделился Ярослав Парфенов.



Ингредиенты:

Сироп на основе апельсинового и яблочного пюре — 20 миллилитров;

Апельсиновый сок (в него можно добавить грейпфрутовый или лимонный сок) — 20 миллилитров;

Содовая — 80 миллилитров;

Апельсин — три дольки.

Приготовление:

Уложите на дно бокала две дольки апельсина, хорошо помните ложкой; Засыпьте лед до краев бокала; Залейте все жидкие ингредиенты; Хорошо перемешайте их прямо в винном бокале длинной ложкой снизу вверх; Украсьте коктейль долькой лимона или апельсина.

Шприц с биттером, розовым вином и клубникой

«Можно приготовить необычный шприц на сухом розовом вине с добавлением горького ликера: этот напиток часто любят и заказывают девушки, поскольку он легче пьется и почти не оставляет горьковатого послевкусия», — рассказал Ярослав Парфенов.



Такой рецепт легкого микса «Апероль шприц» предложил бармен:

Ингредиенты:

Содовая — 30 миллилитров;

Сухое розовое вино — 90 миллилитров;

Ликер «Кампари» («Кампари», «Селект») — 60 миллилитров;

Ягоды (я предлагаю клубнику, она более свежая на вкус) — по своему усмотрению;

Лед в кубиках.

Приготовление:

Уложите на дно бокала клубнику, примните ее ложкой. Положите в бокал лед до самых краев; Налейте в бокал содовую, сухое розовое вино и ликер; Длинной ложкой аккуратно перемешайте все ингредиенты движениями снизу вверх, в том числе и клубнику; Положите наверх пару долек клубники — легкий коктейль готов.

Советы по приготовлению коктейля «Апероль шприц»

Какая газированная вода подойдет

Лучше выбирать газированную воду без привкуса — то есть не минеральную и без ароматизаторов.

«Заранее попробуйте воду: она не должна иметь солоноватого привкуса, иначе финальный коктейль получится невкусным и несбалансированным», — посоветовал Ярослав Парфенов.



Чем заменить просекко

В классическом рецепте коктейля «Апероль шприц» используется просекко — итальянское сухое игристое вино из винограда сорта Глера. Если хочется приготовить коктейль на скорую руку, а дома только обычный игристый брют, можно использовать и его. В целом подойдут любые сухие игристые вина.

Чем заменить апероль

Горький ликер «Апероль» был изобретен братьями Барбьери в 1919 году — это смесь более 30 разных растительных ингредиентов, среди которых апельсиновая цедра, ревень, горечавка, плоды хинного дерева. Но все же она не уникальна: похожий состав имеют биттеры «Кампари» и «Селект» — ими легко можно заменить «Апероль», готовя «Апероль шприц». Главное, чтобы ликер был горьким, и чтобы в нем содержались ароматы и вкусы трав и цедры цитрусовых.

Температура ингредиентов

Для приготовления коктейля «Апероль шприц» все ингредиенты должны быть обязательно холодными, как и бокал, в котором он будет готовиться.

«Все составляющие коктейля "Апероль шприц" обязательно охладите перед приготовлением. Это обеспечит равномерность вкуса, баланс и гармонию», — посоветовал Ярослав Парфенов.



Чем разнообразить вкус коктейля

Традиционно «Апероль-шприц» — это коктейль с цитрусовыми нотками, но его можно разнообразить. Например, посоветовал собеседник «Ленты.ру», к классическому рецепту можно добавить несколько листиков мяты. Главное — хорошо отбить их, чтобы мята выделила эфирное масло, но ни в коем случае не растирать в труху, чтобы кусочки листьев не попадали в рот.

Апельсин можно заменить на ягоды с ярким вкусом — клубнику, черную смородину, малину. Или использовать ягодные или фруктовые сиропы.