Хрустящая закуска: готовим кимчи из огурцов

Если вы любите острые закуски, кимчи из молодых огурчиков вам точно понравится. Они украсят любой стол, а к шашлыку ваши друзья будут просить добавку.

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Ингредиенты:

Огурцы — 10 шт

Вода — 2 л

Соль — 5 ст.л.

Лук зеленый — 50 г

Лук репчатый — 1/2 шт

Морковь тертая — 50 г

Перец кочугару — 6 ст.л.

Анчоусный соус — 5 ст.л.

Чеснок — 3 зубчика

Имбирь тертый — 1 ст.л.

Вода — 120 мл

Кунжут — 1 ст.л.

Процесс приготовления: