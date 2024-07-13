Хрустящая закуска: готовим кимчи из огурцов
Если вы любите острые закуски, кимчи из молодых огурчиков вам точно понравится. Они украсят любой стол, а к шашлыку ваши друзья будут просить добавку.
Ингредиенты:
- Огурцы — 10 шт
- Вода — 2 л
- Соль — 5 ст.л.
- Лук зеленый — 50 г
- Лук репчатый — 1/2 шт
- Морковь тертая — 50 г
- Перец кочугару — 6 ст.л.
- Анчоусный соус — 5 ст.л.
- Чеснок — 3 зубчика
- Имбирь тертый — 1 ст.л.
- Вода — 120 мл
- Кунжут — 1 ст.л.
Процесс приготовления:
- Вскипятите воду с солью.
- Огурцы надрежьте вдоль на 4 части, но не прорезайте до конца примерно 1 см.
- Залейте огурцы соленой водой, прижмите тарелкой, чтоб не всплывали и оставьте на 1 час при комнатной температуре.
- Морковь натрите на терке для корейской моркови, чеснок и имбирь на мелкой терке, лук репчатый нарежьте полукольцами, а зеленый крупно (примерно 4-5 см длиной).
- Соедините овощи и специи. Нафаршируйте огурцы, переложите в контейнер и закройте крышкой.
- Оставьте на сутки при комнатной температуре, а затем уберите в холодильник.
- Храните не более 1 месяца.