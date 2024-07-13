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Хрустящая закуска: готовим кимчи из огурцов

Если вы любите острые закуски, кимчи из молодых огурчиков вам точно понравится. Они украсят любой стол, а к шашлыку ваши друзья будут просить добавку.

Хрустящая закуска: готовим кимчи из огурцов
©  Eva.ru

Ингредиенты:

  • Огурцы — 10 шт
  • Вода — 2 л
  • Соль — 5 ст.л.
  • Лук зеленый — 50 г
  • Лук репчатый — 1/2 шт
  • Морковь тертая — 50 г
  • Перец кочугару — 6 ст.л.
  • Анчоусный соус — 5 ст.л.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Имбирь тертый — 1 ст.л.
  • Вода — 120 мл
  • Кунжут — 1 ст.л.

Процесс приготовления:

  1. Вскипятите воду с солью.
  2. Огурцы надрежьте вдоль на 4 части, но не прорезайте до конца примерно 1 см.
  3. Залейте огурцы соленой водой, прижмите тарелкой, чтоб не всплывали и оставьте на 1 час при комнатной температуре.
  4. Морковь натрите на терке для корейской моркови, чеснок и имбирь на мелкой терке, лук репчатый нарежьте полукольцами, а зеленый крупно (примерно 4-5 см длиной).
  5. Соедините овощи и специи. Нафаршируйте огурцы, переложите в контейнер и закройте крышкой.
  6. Оставьте на сутки при комнатной температуре, а затем уберите в холодильник.
  7. Храните не более 1 месяца.
Еда