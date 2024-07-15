Чем отличаются разные виды кваса и какой полезнее

В этом популярном летнем напитке содержатся витамины В, С и Е. Но важно, чтобы он был максимально натуральным или домашним. Качественный напиток не только утоляет жажду, но и укрепляет иммунитет. Как разобраться во всех видах кваса, объяснил врач-терапевт Мардан Латифов.

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Какой квас лучше

Этот напиток многообразен. Специалист объяснил, чем отличаются разные виды.

Фильтрованный — значит очищенный от остатков дрожжей и прочих примесей. Благодаря этому он дольше хранится. С виду напиток прозрачный. Нефильтрованный — это так называемый живой квас, то есть он продолжает бродить. Срок годности короткий. На вид может быть мутным, с неприятным осадком. Пастеризованный содержит меньше полезных веществ, но срок годности выше. Непастеризованный — полезнее, так как не подвергался обработке, но хранится недолго. Тёмный — приготовлен на ржаном солоде. Светлый — на пшеничном или ячменном.

«Вариантов много. Но ни в коем случае не берите квас в бочках на станциях: есть риск получить отравление, так как состав неизвестен», — предупредил врач.



Как выбрать квас

Член Национального общества диетологов и нутрициологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер порекомендовала всегда обращать внимание на этикетку.

Главные составляющие качественного кваса: - минимум сахара; - отсутствие искусственных добавок и консервантов.

Плюс важно проверять срок годности.