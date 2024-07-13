«Это уже качественное, хорошее вино будет»: сомелье назвал ценник хороших вин

Такая цена гарантирует натуральность продукта. В частности, наличие в напитке «естественного сахара».

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила бренд-сомелье Bazar Family Жанна Киликиди.

«Из-за того, что российские вина очень хорошо выходят на рынок, начинается цена с 400 рублей. 400 и выше — это уже хорошая цена, и это уже качественное, хорошее вино будет в бутылке. Если мы берём сладкое вино, то это должно быть натурально сладкое, а не добавленный сахар. Рислинг позднего сбора, шпетлезе, айсвайны — это всё естественный сахар, который накопился в своё время в ягодке. А не как у нас любят, полусладкие за 200 рублей — туда набухали обычного сахара, перемешали и готово. По сути, эти дешёвые сладкие вина — это способ сгладить плохое вино, добавив туда сахара и сделав полусладкое».



Ранее стало известно, что Грузия экспортировала в Россию 75% своего вина.

Национальное агентство статистики страны Geostat поделилось данными с 1 января по 30 июня этого года. Всего поставлены 54 млн литров общей стоимостью 156 млн 709 тысяч долларов, в Россию — 41 млн литров на 111 млн 122 тысячи долларов.

На втором месте по поставкам расположилась Польша (более 3 тыс. литров), на третьем — Украина (2,2 тыс. литров). Казахстан занял четвёртую строчку, Белоруссия — пятую.