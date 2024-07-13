Можно на диете и даже зимой: пять популярных мифов о мороженом

Мороженое — популярный продукт, особенно в жаркий сезон, однако вокруг него сложилось множество мифов. Чем хорош этот продукт, действительно ли пометка «без сахара» означает, что в нем меньше калорий, и можно ли заболеть из-за этого лакомства, рассказала «Вечерней Москве» менеджер отдела исследований и разработок мороженого «Золотой стандарт» Юлия Степочкина.

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От мороженого толстеют

Многие думают, что употребление мороженого приводит к набору лишних килограммов. Но поправиться можно от любой пищи, если есть ее в больших количествах. К тому же, если изучить упаковку, например, пломбира на цельном молоке, можно увидеть, что его энергетическая ценность не превышает 250 килокалорий. Это меньше, чем в суфле, шоколаде, меде и во многих других сладостях.

Поэтому мороженое, произведенное из натуральных ингредиентов, — полезный и вкусный перекус. Не стоит бояться добавлять мороженое в рацион в процессе снижения веса. Главная задача — вписать продукт в ежедневный калораж и не забывать о физической активности.

Лучше выбирать обезжиренное и «без сахара»

Покупатели часто склоняются к выбору десерта с пометкой «без сахара», считая, что таким образом употребят меньше калорий. Однако, например, калорийность фруктозы, которая используется как заменитель, практически не отличается от обычного сахара.

Кроме того, чем натуральнее состав десерта, тем он полезнее, поэтому делать выбор в пользу обезжиренных рецептур также не стоит. Дело в том, что именно молочный жир придает мороженому кремовую текстуру и нежный сливочный вкус. Если производители удаляют его из продукта, то для сохранения привлекательных свойств приходится компенсировать состав другим ингредиентом. И не факт, что он будет полезен.

Пломбир не тот, что раньше

Порой кажется, что «тот самый» вкус мороженого остался в детстве. А те, кто постарше, утверждают, что настоящий пломбир был только в советское время. Отчасти это объясняется особенностью организма: у детей во рту больше вкусовых рецепторов, чем у взрослых, поэтому вкус воспринимается более насыщенным.

Кроме того, на рынке представлено огромное количество мороженого, которое отличается по составу и вкусу. Поэтому для начала стоит объяснить разницу между пломбиром, сливочным и молочным мороженым. Она заключается в процентном содержании молочного жира: чем больше в продукте молока и сливок, тем его уровень выше. Самый высокий показатель у пломбира — не менее 12 процентов, что придает ему обволакивающую сливочно-кремовую консистенцию.

Чтобы найти тот самый вкус мороженого — «как в детстве», следует выбирать продукт с натуральными ингредиентами: цельным молоком, свежими сливками, сливочным маслом, сахаром. Важно, чтобы мороженое было без замещения молочных жиров растительными.

Качественное мороженое с большим количеством цельного молока и свежих сливок вернет радостные воспоминания из детства, от которых станет «пломбирно» на душе.

Из-за мороженого можно заболеть

Вопреки популярному мифу, само мороженое, как и другие холодные продукты, не способно привести к простуде. Развитие таких симптомов, как больное горло, насморк и кашель, провоцируют вирусы. Холод также может выступать триггером при наличии у человека хронических заболеваний, например тонзиллита или фарингита.

Согласно еще одному распространенному мнению, мороженое нельзя есть на морозе. Однако клинических данных о том, что десерт при холодной погоде предрасполагает к развитию простуды, тоже нет. Низкая температура в данном случае выступает лишь в качестве провоцирующего фактора: под воздействием холода может снижаться иммунитет, а значит, организму труднее противостоять вирусам.

Мороженое можно вечно хранить в морозилке

Распространен миф о том, что если мороженое лежит в морозильной камере, то оно не портится. В действительности это не так: любой продукт, где бы он ни хранился, имеет срок годности, который важно соблюдать.

В домашних условиях мороженое нужно помещать в морозильную камеру таким образом, чтобы рядом не было продуктов с резким запахом. Оптимальный температурный режим — около минус 18 градусов, при этом упаковка десерта должна быть плотно закрыта. Если сроки и условия хранения соблюдены, вкус пломбира из цельного молока даже через несколько месяцев ничем не будет отличаться от только что произведенного.

При покупке мороженого важно обращать внимание на его форму. Если продукт деформирован, скорее всего, были нарушены условия хранения. Наличие в мороженом кристаллов льда может говорить о его повторной заморозке. В таком случае десерт может потерять не только привлекательный внешний вид, но и первоначальные вкусовые качества.