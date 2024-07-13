Рецепт диетической курицы в кисло-сладком соусе

Курица в кисло-сладком соусе готовится очень легко. Это экономное и некалорийное блюдо — всего 87 ккал на 100 граммов продукта. Вот как ее приготовить.

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На четыре порции возьмите 500 г куриной грудки, 250 г цукини, 130 г репчатого лука, 150 г болгарского перца, два зубчика чеснока, столовую ложку мелко нарезанного шнитт-лука (можно зеленого), 60 г соевого соуса, 250 г бульона, столовую ложку кунжута, чайную ложку крахмала, две столовые ложки яблочного уксуса, 20 г коричневого сахара (можно обычного), столовую ложку соуса свит чили, три столовые ложки растительного масла, соль и перец по вкусу.

Нарежьте куриную грудку соломкой, посолите, поперчите. Чеснок очистите и пропустите через пресс, цукини нарежьте соломкой. Репчатый лук очистите и нарежьте полукольцами, а болгарский перец — соломкой.

Быстро обжарьте курицу на сковороде, добавив растительное масло. После выложите мясо на тарелку.

Курица не должна быть полностью готова. Оставшееся на сковороде масло понадобится для жарки овощей.

В сковороду добавьте ложку растительного масла и обжарьте лук с болгарским перцем в течение трех-четырех минут на среднем огне до полуготовности.

Шнитт-лук промойте, просушите и мелко нарежьте. В сковороду добавьте измельченный чеснок и цукини. Обжарьте пару минут, добавьте курицу.

В бульоне разбавьте соевый соус, яблочный уксус, столовую ложку с горкой коричневого сахара и крахмал. Получится кисло-сладкий соус для курицы.

Влейте его в сковороду и добавьте соус свит чили. Также добавьте немного острого перца, доведите до кипения и потомите под крышкой на небольшом огне 7–10 минут.

Посыпьте блюдо зеленым луком и кунжутом. Блюдо готово!

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