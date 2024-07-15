Как правильно хранить сыр в холодильнике

Наверно каждый сталкивался с тем, что сыр в холодильнике заветривается и плесневеет. Особенно обидно, когда это дорогой продукт.

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Оказывается, не важно, в какой таре вы храните сыр. Все дело в том, какой отсек холодильника вы выбираете для сыра.

Так, важно класть продукт не в дверь холодильника, а в отсеке для овощей. Заверните сыр в пергамент или вощеную бумагу. В ней он будет «дышать» и не пересохнет. В полиэтиленовом пакете сыр будет плесневеть.

Ранее младший научный сотрудник лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Никита Паращук рассказал, что регулярное размораживание холодильника позволит продлить срок службы оборудования и избежать внезапной поломки. Он отметил, что современные модели оснащены системами автоматического размораживания.

До этого диетолог Кристина Войт рассказала, что неостывшую еду часто убирают в холодильник, тем самым нарушая его микроклимат. По ее словам, это может вызвать появление бактерий. Она добавила, что неправильное хранение может привести к поломке техники и проблемам со здоровьем.